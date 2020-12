Horoscop 2021 Mariana Cojocaru. Ce ne rezervă astrele pentru noul an

Horoscop 2021 cu Mariana Cojocaru. Și România are o astrogramă a ei, este o entitate în sine. Este sub zodia Văsătorului. Aspectul care ține de Uranus retrograd la debut de an cu Lilith și cu Marte din 6 ianuarie care face cuadratură cu soarele la nașterea României spune că din multe puncte de vedere, în 2021, care este anul Bivolului de metal: nu este anul oportuniștilor.

Horoscop 2021 cu Mariana Cojocaru. Anul Bivolului de metal are echivalent Capricorn în zodiacul european, se va munci mult, anul oamenilor muncitori, responsabili, nu este un an favorabil căsătoriilor. Mulți se consideră compatibili și în realitate foarte repede deschid ochii că nu sunt pe zona sentimentală. Ideal ar fi să facă o astrogramă înainte de căsnicie. După 2012 structura compatibilităților s-a schimbat radical și 2021 care vine cu un Bivol de metal începând cu 12 februarie spune că munca este cea care înobilează omul, seriozitatea este cea care duce către o relație sentimentală bună. Anul 2020 a fost anul Șobolanului și șobolanul nu aduce niciodată vești bune când vorbim de sănătate. Pandemia a apărut după 100 de la o altă pandemie. 2021 ne aduce și lucruri bune din multe puncte de vedere. În concluzie vom avea un an cu multă muncă și dezorientat. Astrograma unui om reprezintă o busolă, eu așa ajut oamenii să se identifice, să evolueze, ce misiune karmică au primit când s-au născut. Nu sunt doi Tauri la fel.

