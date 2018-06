HOROSCOP 3 iunie. Taurii șterg cu buretele trecutul

Foto: pixabay.com

Horoscop 3 iunie BERBEC - Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate. Fii deschis la propuneri, invitatii, discutii, noi cunostinte, pentru ca din contactul direct cu alte persoane se vor naste azi cele mai interesante planuri. Numarul doi are o importanta cu totul speciala, deci tot ce faci in tandem cu altcineva va avea succes si evolueaza pe teren sigur. Nu sta singur, asadar!



Horoscop 3 iunie TAUR - Amintirile te tin captiv intr-o zona din trecut care nu mai are nimic de oferit. Devii nostalgic si un pic romantic, dar intoarcerea cu gandul la vremuri de odinioara nu este neaparat benefica, mai ales daca scoti de la naftalina evenimente triste sau esecuri de atunci. Rupe-o cu trecutul odata pentru totdeauna, pentru ca azi ai ocazia sa inchizi definitiv un capitol care nu mai are nici un rol in viata ta de acum inainte. Fa un efort sa nu te mai intorci iar si iar in acelasi loc, iarta si uita, sterge cu buretele ce a fost ca sa poti trece la etapele urmatoare.

