Horoscop 30 decembrie. Zodia care începe un nou capitol al vieții

foto: Pixabay.com

Berbec

Ziua de astazi s-ar putea dovedi plina de neintelegeri in relatiile amoroase. Astazi sunteti destul de distrat si imprastiat, stare care nu va protejeaza de neplaceri. In plus, sunt posibile intamplari si evenimente legate de bani - cheltuieli exagerate, plasamente neinspirate, investii gresite, escrocherii. Totusi, daca v-ati propus sa aruncati in vant vreo suma de bani, oferiti-va un rasfat dumneavoastra si partenerului de viata.

Taur

In viata dumneavoastra amoroasa pot aparea sentimente neplacute precum gelozia. Si nici nu e nevoie de motive concrete - sunt suficiente suspiciunile si fanteziile dumneavoastra. Pentru a nu depasi limitele in aceasta chestiune delicata, astrele va sfatuiesc sa separati fanteziile si temerile de realitate. Daca aveti dovezi, fapte, e cu totul altceva. Daca nu, nu merita sa suparati persoana draga numai pentru ca aveti niste banuieli. Oricum nu va intelege nimic.

Gemeni

Este o zi exploziva, iar daca nu vreti sa simtiti asta pe propria piele, trebuie sa dati dovada de rabdare maxima in relatia cu persoana iubita. Astazi este una dintre acele zile cand dumneavoastra si alesul inimii va aruncati unul altuia reprosuri si pretentii absolut bizare si injuste. Pentru a evita o cearta urata, nu trebuie sa cedati, sa va lasati provocat. In caz contrar, veti regreta amarnic ca nu v-ati abtinut.

Rac

Astazi este o zi extraordinara, cand romantismul va pluti, pur si simplu, in aer! Chiar nefiind indragostit, veti putea simti acest lucru cu fiecare particica a organismului dumneavoastra. Daca sunteti intr-o relatie sau macar va intalniti cu cineva, trebuie sa petreceti seara impreuna. O cina la lumina lumanarilor, o plimbare sub clar de luna sunt cele mai bune variante.

Leu

Pentru a va simti fericit trebuie sa deschideti ceva nou in viata dumneavoastra. Este vorba de orice domeniu - de la munca la dragoste. Dar schimbarile nu trebuie sa fie cardinale. In viata personala astrele va sugereaza sa mergeti cu curaj inainte, daca sunteti singur, pentru a face noi cunostinte. Daca aveti pe cineva, trebuie sa incercati ceva nou. Ideea este simpla: energia iubirii va ofera un nou scop in viata!

Continuarea, pe Jurnalul.ro.