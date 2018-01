Horoscop, 6 ianuarie. O zodie își face planuri de viitor. Iubirea e la cote înalte

Foto: Pixabay.com

Horoscop, 6 ianuarie. Aspectul astral predominant al zilei - trigonul Mercur-Uranus - favorizeaza afirmarea talentelor native si stimuleaza ideile bune in afaceri. De asemenea, este de asteptat ca intuitia sa functioneze foarte bine si sa contribuie la gasirea unor solutii ingenioase in domenii ce tin de stiinta si tehnologie.

Horoscop, 6 ianuarie. Berbec: Se pare ca sunteti irascibil si va nemultumeste aproape tot ce se petrece in jur. N-ar strica sa fiti mai conciliant, daca vreti sa nu stricati relatiile cu partenerul de viata si cu prietenii. In cursul dupa-amiezii, membrii mai tineri ai familiei v-ar putea face o surpriza placuta. Seara este posibil sa primiti un cadou din partea unei femei mai in varsta.

Horoscop, 6 ianuarie. Taur: Astazi nu este indicat sa va ocupati de afaceri, fiindca sansele de reusita sunt reduse. De asemenea, va sfatuim sa evitati orice fel de speculatii si sa nu cedati tentatiei unor chilipiruri. In schimb, relatiile sentimentale va pot oferi mari satisfactii. S-ar putea, chiar, sa fiti dispus sa faceti declaratii de dragoste persoanei iubite.

Horoscop, 6 ianuarie. Gemeni: Este posibil sa fiti surprins si dezamagit de o tranzactie care a dat rezultate mai slabe decat v-ati asteptat. Nu este cazul sa va pierdeti increderea. Pur si simplu, ziua de azi nu este favorabila afacerilor si nici comunicarii cu persoane importante. Este de asteptat ca relatia cu partenerul de viata sa decurga foarte bine. In a doua parte a zilei, puteti face impreuna planuri de viitor.

Horoscop, 6 ianuarie. Rac: In prima parte a zilei este posibil sa fiti dezamagit din cauza unei schimbari neasteptate la locul de munca. Ar putea fi vorba despre anularea unei calatorii in care v-ati pus mari sperante. Nu va revarsati nervii asupra colegilor! Dupa amiaza va sfatuim sa acordati mai multa atentie partenerului de viata. Impreuna puteti sa rezolvati o problema a familei, probabil in legatura cu locuinta.

Horoscop, 6 ianuarie. Leu: Se anunta o zi foarte buna pe plan profesional. Este posibil sa fiti recompensat pentru o realizare deosebita. Activitatea intelectuala va poate aduce in continuare mari satisfactii, inclusiv in plan financiar. Dupa amiaza este posibil sa va ganditi sa faceti o schimbare in privinta relatiei cu persoana iubita. Intuitia va ajuta sa luati cea mai buna decizie.

Horoscop, 6 ianuarie. Fecioară: Este posibil sa fiti indispus din cauza dificultatilor financiare pe care le intampinati si sa aveti tendinta sa va izolati. Daca va puneti mari sperante in succesul unei afaceri incepute recent, eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti perseverent si sa aveti rabdare pana cand vor incepe sa apara beneficiile. Pe de alta parte, nu se intrevad probleme deosebite in plan sentimental.

