HOROSCOP. Acestea sunt cele mai dramatice trei zodii. Exagereaza pe orice subiect - RACII iau totul prea personal

HOROSCOP. Totul este o drama in vietile acestor trei semne zodiacale.

HOROSCOP GEMENI - Se plictiseste repede, asa ca are nevoie de putina drama pentru a-si reveni. Un nativ nascut in aceasta zodie ii va face si pe cei din jur sa se simta la fel ca el. Are nevoie sa fie in centrul atentiei si sa directioneze toate discutiile spre nevoile lui.

HOROSCOP RAC - Nativul Rac este extrem de sensibil si emotional cateodata. De aceea, totul devine o drama fara solutie. Ii este extrem de greu sa gaseasca solutii si alege sa se plange celor din jur. In plus, va lua totul mult prea personal.

