HOROSCOP. Acestea sunt zodiile pe care te poți baza pentru o relație de durată

HOROSCOP. Când vine vorba de viaţa ta sentimentală, astrologia te poate învăţa o mulţime de lucruri! Spre exemplu, îţi poate spune dacă persoană cu care te întâlneşti e potrivită pentru tine sau dacă partenerul tău actual te va face fericit toată viaţa.

HOROSCOP. Care sunt cele mai statornice zodii pe care te poţi baza pentru o relaţie de lungă durată?

HOROSCOP Rac

Racul este foarte sensibil şi conectat la sentimentele sale. Deci, el nu îşi va irosi energia într-o relaţie care nu are un viitor. El tinde să aibă relaţii profunde şi caută siguranţă şi stabilitate emoţională. Racul este semnul căminului şi al familiei, astfel încât acesta va acorda întotdeauna prioritate acestui aspect mai presus de orice altceva.

HOROSCOP Balanţă

Balanţa este condusă de Venus şi este ascociată cu parteneriatul.

Din acest motiv, să se implice într-o relaţie este un lucru foarte important pentru el. El are tendinţa să se îndrăgostească de ideea de a fi îndrăgostit, prin urmare, are tot ce e necesar pentru a menţine romantismul într-o relaţie de lungă durată. Încearcă pe cât posibil să stea deoparte de urcuşurile şi coborâşurile tipice din orice relaţie, preferând ca lucrurile să fie într-un echilibru perfect. Este şarmant şi as în flirt. Cu toate acestea, infidelitatea nu e pentru ea.

HOROSCOP Scorpion

Scorpionul este un semn fix, ceea ce înseamnă că odată ce se implică într-o relaţie, el tinde să facă tot ce poate pentru ca aceasta să reziste în timp. Ba chiar are tendinţa de a rămâne într-o relaţie mult după ce data de expirare a trecut.

E posibil ca el să nu caute intenţionat relaţii pe termen lung, dar le obţine atunci când găseşte pe cineva în care poate avea încredere. Are nevoie de siguranţă emoţională şi caută un partener cu care să împărtăşească cele mai profunde gânduri ale sale.

Sursa: eva.ro.