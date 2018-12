HOROSCOP. Cei mai răi iubiţi din zodiac. Mai bine fugi departe decât să te cuplezi cu ei

HOROSCOP. O relaţie are atât părţi pozitive, cât şi cu părți negative. Nu există om care să nu aibă și o latură egoistă, dar dacă această trăsătură vine la pachet cu manipularea, lucrurile iau o întorsătură neplăcută.

HOROSCOP. Berbec

Când un bărbat în zodia Berbec îşi doreşte ceva, face orice este posibil pentru a avea acel lucru. Uneori, aceasta poate fi o atitudine bună, însă într-o relaţie, nu poate avea unul singur toată atenția. Dacă se întâmplă ca tu să vrei același lucru pe care îl dorește bărbatul Berbec, el se va lupta până în pânzele albe să îl obțină. Nu te gândi că va face asta pentru că își dorește foarte tare, ci pentru că vrea să îți arate la orice pas că este mai bun decât tine. Dacă nu va reuși să te întreacă prin forțe proprii, te va face să cedezi și să îl lași pe el să câștige. Încăpăţânarea nativului Berbec nu are limite, iar când lururile nu ies cum vrea el, îți va arăta latura lui agresivă și pasională. Nu are răbdare, nu are tact, iar când mintea lui este întunecată de nervi, nu va ezita să te atace cu replici dure. O relaţie cu un astfel de bărbat este, de cele mai multe ori, un câmp de luptă în care trebuie să cedezi de multe ori pentru a-i face pe plac.

HOROSCOP. Taur

Deşi Taurul reprezintă stabilitate şi încredere, dorinţa lui pentru siguranţă poate să se transforme în lăcomie. Aleargă după bunuri materiale si s-ar putea să neglijeze nevoile tale într-o relație. Nu te gândi, însă, că dorința de îmbogățire este singurul defect. Conștient fiind că nu răspunde nevoilor tale, va deveni extrem de posesiv și va avea grijă să nu te lase să fii fericită fără el. Dacă eşti o femeie independentă şi ai păreri foarte bine înrădăcinate, s-ar putea să nu-i fie pe plac bărbatului Taur, căruia nu-i place să fie contrazis, mai ales de faţă cu prietenii lui. Îi place ca partenera lui să fie veselă şi cu personalitate puternică, însă până în momentul în care îi subminează puterea.

HOROSCOP. Gemeni

Gemenii sunt, la prima vedere, plăcuţi şi sociabili, fiind uşor să cazi în plasa lor de cuceritori. Pe de altă parte, fiind semn dublu, sunt foarte schimbători şi nu te poţi baza pe ei. Te poţi trezi că te lasă baltă când ţi-e lumea mai dragă, tratând lucrurile în mod superficial. În mediul social, e posibil să-şi scoată la iveală o latură a lor care nu este autentică, doar pentru a se adapta mediului în care se află şi nu le pasă ce părere ai tu despre asta. O relaţie cu un bărbat Geamăn este presărată cu îndoieli, făcându-te mereu să te întrebi care este următorul pas. În preajma ta ai mereu două persoane, dualitatea Gemenilor fiind un amestec de două persoane foarte diferite. Consumul de energie din partea unei femei într-o relaţie cu un nativ din zodia Gemeni este foarte mare, lipsa de siguranţă fiind principalul factor care poate să ducă la un cuplu instabil, cu multe momente tensionate. Dacă încerci să găseşti o explicaţie pentru acest tip de comportament, nu vei avea succes, întrucât nici el nu ştie să-ţi răspundă la aceste întrebări care îl privesc direct.

HOROSCOP. Leu

Strălucirea Leului şi dorinţa de afirmare sunt deja cunoscute de cei din jurul lui. Deşi poate fi un partener extraordinar, egoismul lui poate să te pună într-un colţ de umbră. Dezechilibrul se produce în momentul când unul dintre parteneri îşi doreşte mai mult pentru el în defavoarea celuilalt. Dorinţa lui de libertate poate deseori să afecteze partenera care nu ia parte mereu la ieşirile Leului. Independenţa lui poate să ducă de multe ori la suferinţa femeii care îşi doreşte mai mult timp pentru ei doi şi mai multă afecţiune.

