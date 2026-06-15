Echipa Morning ZU porneşte în RadioAventura 2026. Cum te poţi înscrie în cursa pentru marele premiu al campaniei, Autorulota ZU

Mașina campaniei RadioAventura 2026 și premiul cel mare, Autorulota ZU. Foto: Captură Antena 3 CNN

A început RadioAventura 2026. Echipa Morning ZU a pornit la drum cu Autorulota ZU într-un tur al României care va străbate peste 3.000 de kilometri și 10 orașe din țară. Prima oprire este la Brașov, iar ascultătorii pot urmări aventura și transmisiunile live în fiecare zi.

Buzdu, Emma și Morar dau startul fiecărei dimineți, în următoarele două săptămâni, cu multă energie, povești din locurile prin care trec și întâlniri memorabile cu ascultătorii din toată țara, toate acestea transformând RadioAventura într-una dintre cele mai speciale caravane radio din România.

„Este cea mai mare radioaventură pe care am făcut-o până acum. Două săptămâni, 10 orașe mari din România în care vom face matinalul, sute de localnici, pentru că, pentru prima oară, plimbăm în România mașina care abia a sosit. Este primul exemplar în România. Vom fi live 24 din 24”, a spus Mihai Morar, realizator Morning ZU.

„Din cel mai asculat matinal ne-am transformat în cel mai căutat matinal”, a spus și Emma Ștefan, realizatoare Morning ZU.

Caravana este plină de surprize, iar cei care o întâlnesc pe traseu pot scana codul QR afișat pe mașina din campanie. Prin această înscriere, participanţii intră automat în cursa pentru marele premiu, care este chiar autoturismul care îi însoțește pe matinalii de la ZU în această aventură prin țară.

„Noi îl facem cadou unui ascultător. Tot ce trebuie să faceți este să ne urmăriți. Chiar în momentul ăsta se montează QR-ul, codul este valabil pentru ziua de azi. Unde ne prindeți în trafic puteți să ne scanați și vă înscrieți automat”, a explicat Mihai Morar.

„Se schimbă în câteva ore, nu este permanent acest QR. Am primit mesaje că s-au făcut grupuri în care oamenii se organizează. Oamenii știu unde mergem. Dacă aflau de la o zi la alta, acum am pus programul la vedere, știți traseul”, a adăugat și Daniel Buzdugan, realizator Morning ZU.

Pe 26 iunie se încheie RadioAventura, iar odată cu revenirea echipei în București va fi anunțat și marele câștigător care va pleca cu maşina acasă.