Kylian Mbappe a răspuns cu umor când a fost întrebat, înainte de CM 2026, dacă plănuieşte să candideze la preşedinţia Franţei

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul Franţei la Cupa Mondială 2026. Sursă foto: Profimedia

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul Franţei la Cupa Mondială 2026, a devenit, în ultimii ani, o personalitate importantă şi dincolo de terenul de fotbal. A abordat teme politice şi sociale, iar, într-un interviu recent pentru Le Parisien, a dezvăluit şi ce plănuieşte să facă după încheierea carierei de fotbalist. A răspuns cu umor şi la întrebarea: "Vrei să devii preşedintele Franţei?".

Într-un interviu acordat Vanity Fair în urmă cu mai multe săptămâni, Mbappe și-a apărat comentariile anterioare în care îndemna oamenii să „voteze împotriva extremiștilor care vor să divizeze țara” înaintea alegerilor anticipate din 2024.

La acea vreme, starul PSG, Ousmane Dembele, i-a îndemnat și pe alegători să se mobilizeze împotriva Adunării Naționale, numind rezultatele puternice ale alegerilor acesteia „alarmante”. Atacantul Marcus Thuram a declarat că era necesar să se lupte și împotriva Raliului Național.

Întrebat din nou, de Le Parisien, dacă are ambiţii politice după încheierea carierei de fotbalist, Kylian Mbappe a respins ideea, cu umor.

"Am multe variante. Am o afacere care a crescut bine. Dacă vreau să fiu om de afaceri, voi fi om de afaceri. Dacă vreau să am aspirații mai mari, voi avea aspirații mai mari”, a spus el.

Întrebat dacă asta înseamnă ambiții prezidențiale: „Nu, nu-ți face griji! Nu vorbesc despre a fi președinte. Destul de mulți oameni spun asta, dar nu este în planurile mele. Sunt deja destul de urât!”.