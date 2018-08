Nu exista scurtaturi pentru nicio zodie in luna August. Totul trebuie sa fie facut ca la carte, altfel viitorul nu mai suna atat de bine pentru nativi.

BERBEC - Pe 6 august, Venus (planeta iubirii, frumusetii si iubirii) intra in Balanta. Balanta este semnul tau opus si activeaza zona ta astrala asociala cu relatiile pe termen lung. Vei straluci in aceasta luna, asa ca este momentul perfect pentru a incepe partenriate romantice sau profesionale.

TAUR - Fecioara debuteaza pe 23 august, punand in evidenta zona ta astrala relationata cu arta, creativitatea si joaca. Vei fi gata sa iti impartasesti talentele ascunse lumii intregi. Pentru urmatoarele saptamani, toate privirile vor fi asupra ta, asa ca nu fi surprinsa daca vei incepe sa primesti multa atentie.

GEMENI - Daca in ultima perioada ti-ai petrecut timpul discutand despre altii, pe 11 august, cand are loc eclipsa de soare in Leu, totul se va schimba. Vei iesi din zona ta de confort si vei atrage atentia asupra ta.

