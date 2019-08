HOROSCOP, cu Cassandra pentru săptămâna 12 - 18 august 2019. Berbetii trebuie să se concentreze pe câștiguri, Racii au o groază de energie

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Cassandra a prezentat previziunile astrelor pentru săptămâna viitoare.



HOROSCOP BERBEC Semintele pe care le-ati plantat in trecut sunt gata de recoltare. Trebuie doar sa va concentrati pe castiguri si sa ignorati pierderile. In viitor, veti straluci cu adevarat. Oportunitatile va ies in cale si veti avea sansa sa straluciti.

HOROSCOP TAUR In aceste zile veti face tot posibilul sa stapaniti haosul ce va inconjoara. Faceti tot ce puteti sa ramaneti organizati si sa pastrati pacea cu ceilalti. Multi dintre dumneavoastra este posibil sa primeasca o mostenire sau o plata din asigurari.

HOROSCOP GEMENI Va concentrati pe bani si pe fluxul numerar. Veti fi mai directi si mai comunicativi ca de obicei, dar si un luptator mult mai puternic pentru propriile drepturi. Este o perioada benefica pentru parteneriate si prietenii stranse.

HOROSCOP RAC Aveti o groaza de energie si charisma. Va doriti sporirea averii si imbunatatirea starii la locul de munca sau, de ce nu, obtinerea unui serviciu mai bine platit. Si starea sanatatii se va imbunatati in curand. In weekend castigati si cheltuiti multi bani.

HOROSCOP LEU Majoritatea oamenilor cred ca sunteti prea dramatici sau prea jucausi si acest lucru este adesea adevarat. Dar adevarul mai profund este ca, de fapt, sunteti o persoana serioasa, mai mult decat realizeaza multi oameni.

HOROSCOP FECIOARĂ Sunteti foarte populari si va place sa petreceti timpul alaturi de oameni creativi, firi artistice. Acum ar fi un moment prielnic pentru schimbarea locuintei sau imbunatatirea celei existente prin reparatii, achizitii, renovari.

