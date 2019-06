HOROSCOP. Ele sunt cele mai pasionale zodii. Nu le poți stinge focul din inimă

HOROSCOP. Aceste trei zodii sunt mante de pasiune si ar face orice pentru a atinge placerea pe care si-o doresc.

HOROSCOP BERBEC - Esti in semn cardinal de foc din toate punctele de vedere. Pasiunea ta este vibranta si contagioasa. Tot ceea ce faci, faci din suflet si cu dorinta.

HOROSCOP RAC - Esti mereu in cautarea unui sentiment care sa-ti aprinda focul din inima. Emotiile tale sunt puternice si te fac si pe tine sa fii puternica. Esti in cautarea acelei pasiuni in iubire care sa te ajute sa muti muntii din loc.

Continuarea AICI.