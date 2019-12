HOROSCOP final de săptămână. Viața e ca un joc de noroc. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla - Momentul perfect pentru RACI și prietenii noi

HOROSCOP BERBEC - Oamenii incep in sfarsit sa observe cat de mult ai muncit in ultima perioada. Asuma-ti riscuri in cariera pentru ca Universul vine in ajutorul tau. Nu mai lasa timpul sa treaca. Ia o decizie chiar acum.

HOROSCOP TAUR - Esti scoasa din zona ta de confort si invitata sa iei parte intr-o aventura noua. De ce iti este teama? Lasa-te ghidata de necunoscut. Traieste momentul si fii surprinsa de cat de simple devin lucrurile. Apar schimbari in cariera. Fii pregatita pentru ele.

HOROSCOP GEMENI - A venit momentul sa iti accepti forta interioara. Poti trece peste orice si, pentru a evolua, este nevoie sa iei o decizie grea. Chiar daca te-ai simtit pierduta pentru o perioada, trebuie sa stii ca iti vei gasi mereu calea. Nu iti pune insa increderea intr-o singura persoana.

HOROSCOP RAC - Este momentul perfect pentru prietenii noi si relatii aprinse. Poti crea ceva minunat alaturi de oamenii in care ai incredere. Fii persoana de care chiar tu ai nevoie in viata ta. Cu toate acestea, nu te implicea prea serios inca.

HOROSCOP LEU - Daca te concentrezi asupra obiectivelor tale, nu este nimic ce nu poti face. Pune la punct un plan si fa totul pas cu pas. Nu totul se poate construi intr-o zi. Ai rabdare si bucura-te de proces.

