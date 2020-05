Horoscop indian al săptămânii în curs. Taurii se simt ciudat, Racii au o săptămână romantică

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Incepi sa bagi mai mult in seama ceea ce simti. Sunt sanse mari sa progresezi sis a fii in bune relatii cu colegii sau subalternii. Daca exista decizii de luat in ceea ce priveste munca sau familia, acum este momentul sa aduci la lumina ceea ce te preocupa. La capitolul bani, este nevoie sa te ocupi mai mult de economii.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Te simti putin ciudat. Ai tot analizat, in ultima vreme, probleme care te macinau in adancul sufletului. Adevaruri ies la lumina si trebuie sa le gestionezi. S-ar putea sa te implici intr-o lupta cu tine insuti, pentru a te repune pe picioare. De asemenea, este indicat sa fii atent in zona profesionala, la colegi. S-ar putea ca unii dintre ei sa fie gelosi pe reusitele tale si sa incerce sa iti puna piedici. Nu dezvalui nimanui intentiile tale pentru viitor. Daca esti singur, s-ar putea ca in curand sa gasesti acea persoana alaturi de care sa iti petreci toata viata.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Esti plin de iubire si gata sa vorbesti despre iubire. Progresul financiar este asigurat, trebuie doar sa iti mentii un echilibru. Se anunta rezultate pozitive la locul de munca, deci ar trebui sa te simti in al noualea cer. Nu te ajuta sa fii foarte critic. Pastreaza o atitudine pozitiva si plina de compasiune.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.