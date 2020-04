HOROSCOP TAUR - Este luna ta, stralucesti si toate dorintele tale se implinesc. Esti plina de energie si gata sa sarbatoresti. Fa-ti toate poftele pentru ca meriti. Incearca sa iesi din rutina si vei avea parte de experiente neintalnite.

HOROSCOP FECIOARA - Incepe un nou sezon si tu te simti ca noua. In sfarsit ai incredere in tine si reusesti sa faci tot ce iti propui. Apar multe oportunitati pe care ar trebui sa le accepti. Tot ceea ce conteaza este sa ai incredere in tine.

Continuarea AICI.