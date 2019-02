Horoscop lunar: Februarie. Leii continuă o perioadă grozavă din viaţa lor, iar Taurii se realizează profesional.

BERBEC

Primele doua decade ale lunii februarie se anunta a fi destul de dinamice pentru nativii zodiei Berbec. Se implica, pun suflet in tot ce fac, sunt cautati si doriti in cercul lor de prieteni si in asociatiile profesionale din care fac parte.

Pun poate un pariu cu ei insisi sau isi propun sa depaseasca un record personal, o realizare anterioara.

De felul lor, sunt oameni atrasi de functii de conducere caci considera ca astfel isi pot pune cel mai bine in valoare ideile. In prima jumatate a lunii, in special cei mai tineri incearca sa urce in ierarhie. Si nu este deloc un lucru rau, caci sunt dispusi sa renunte la pauze, la odihna, se intereseaza de ce anume nu merge bine si incearca sa vina cu o idee, cu o solutie si, bineinteles, cu timpul, energia, entuziasmul si experiența lor. Nimic nu le poate garanta atingerea telului respectiv, insa cu siguranta eforturile și implicarea lor nu trec neobservate. Li se poate duce vestea in departament, in firma sau in domeniul lor de activitate, este urmarita evolutia lor de catre persoane cu functie de conducere. Excelente sanse pentru cei care sunt in cautarea unui loc de muncasau pentru revenirea in activitatea profesionala.

Sfera financiara este bine aspectata in aceasta luna: au atuuri importante dacă e prezinta la o (re)negociere salariala, pot aparea tot felul de recompense, eventual premiul pentru angajatul lunii anterioare.

Pe de alta parte, in primele doua decade ale lunii ar putea avea de suferit planul relational (zilele de 15 si 16 pot scoate la iveala nemultumirile celuilalt). Este posibil ca partenerul de viata sa se simta intrucatva neglijat, iar treaba Berbecului este sa observe starea de spirit a celuilalt si sa ia masuri.

A doua parte a lunii le poate aduce un plus in cont: li se restituie un imprumut, intra in posesia a ceva ce le cuvine sau apeleaza la un credit. De remarcat, insa, și apetitul crescut pentru cumparaturi sau investitii.

