HOROSCOP MINERVA pentru vara lui 2019. Săgetătorii au parte de pasiune, Peștii sunt extraordinar de creativi

HOROSCOP. Minerva a fost invitata Mirelei Voicu în emisiunea „Voi cu Voicu” și a prezentat horoscopul pentru vara lui 2019.

HOROSCOP. Pe 2 iulie, vom avea o eclipsă totală de Soare în Rac. Se spune că este o eclipsă benefică, este o eclipsă care aduce energii noi, care se extind asupra problemelor de familie, în sensul că armonizează anumite lucruri, încurajează valorile tradiționale, patriotismul, exprimarea emoțiilor și împlinirea nevoilor sufletești, nu doar cele materiale și sociale, ci și cele spirituale.

HOROSCOP. Eclipsele deschid niște portaluri, care implică schimbări masive la nivelul spiritual, de conștiință și lucrurile se pot extinde într-o direcție cu totul nouă, neașteptată, ne confruntăm cu lucruri pe care nu le-am mai întâlnit și atunci trebuie să fim pregătiți să antamăm așa cum ne spune intuiția.

HOROSCOP. Cea de-a doua eclipsă este pe 16 iulie, are loc în semne cardinale, eclipsele în Capricorn pun mai degrabă accentul pe spiritul practic, pe organizare, obiective concrete, pe acumulare. Este o eclipsă parțială de Lună și ne pune în situația de a chibzui tot ceea ce facem, chiar să ne bugetăm anumite cheltuieli.

HOROSCOP. Iată horoscopul verii pentru fiecare zodie în parte.

HOROSCOP. Berbec: Cea mai bună modalitate de a-și mări veniturile în perioada verii este să dea senzația că el este prosper, el induce la nivel de inconștient ideea de prosperitate. În jurul datei de 3 iulie, le poate aduce un nou loc de muncă. Se pot produce schimbări la locul de muncă la care sunt și care să necesite întreaga lor capacitate creativă. Sunt extremi de creativi dacă nu ar fi și impulsivi. Să nu se înfurie pe cineva cu care are conflicte pe Facebook, pentru că s-ar putea ca reputația lui să fie afectată, pentru că nu știe cu cine se ia în gură. Va fi mult mai productiv, mai ales dacă ar lucra și de acasă. Poate să-și găsească la sfârșitul lui iulie ceva de acasă sau să-și mute biroul acasă. Să evite să manipuleze sume de mari bani cash sau alte scheme de profit în ideea că se va îmbogăți peste noapte. Nu, nu este posibil, aceste metode nu funcționează niciodată așa cum ar trebui. Să fie foarte atenți. Universul îi îndeamnă să se relaxeze, să aibă grijă de corpul lor, de mintea lor, să se odihnească.

HOROSCOP. Taur: Ai șansa să îți asumi un rol important în această vară, la locul de muncă. A fi responsabil pentru o echipă de creație va fi deosebit de plină de satisfacții. Fii atent la valorile tale și recunoaște-ți propria valoare, chiar dacă asta înseamnă să renunți la aspirațiile vechi, fii convins că vei reinițializa adevărata ta cale. Puterea ta de persuasiune vor fi la un nivel maxim, Folosește-o pentru a negocia o creștere, a obține o promovare sau ambele. Aceasta este, de asemenea, un moment bun pentru a merge la interviuri și audiții. Este un moment pentru a te evalua pe tine însuți și felul în care știi să-ți bugetezi nevoile. Trebuie să fiți cinstiți în legătură cu aceasta și dacă nu te descurci cere sfatul cuiva de specialitate, chiar dacă ți se pare nebunesc să recunoști un anumit lucru în fața cuiva care trebuie să se confrunte cu propriile greșeli atunci când se ocupă de tine. Și în timp ce sectorul de sănătate nu este în centrul atenției, dorința de a arăta și de a te simți bine ar putea să te încurajeze să faci niște alegeri mai bune în ceea ce privește dieta și stilul de viață.

HOROSCOP. Gemeni: Pe măsură ce intri în vară, înveți cine sunt prietenii tăi și cine îți este dușman. Nu toate acestea pot fi ușoare, dar fii recunoscător că poți consolida prieteniile care contează. Fii deschis la realizările bruște sau la visele ciudate care trezesc idei subconștiente care te împiedică să progresezi. Acestea trebuie să fie dezrădăcinate conștient. Este timpul să depui eforturi reale pentru a te alătura celorlalți, atât la locul de muncă, cât și în viața personală. Sunt foarte prietenoși și își vor face o plajă cât mai largă de prieteni și cunoștințe în această vară. Undeva în luna august va deveni mai conștient de limitele și punctele sale nevralgice. Știe ce poate să facă, dar știe și unde nu este tare. Învață să-și ia niște măsuri de preacauție. Este o perioadă de testare, dar să nu dispere, conștiința i se intensifică, sentimentele de restricție sau de limitare nu vor dura, până după 20 august. Să nu facă achiziții inutile, trebuie să se limiteze la a-și cumpăra strictul necesar, lucruri de care au nevoie. Să evite întâlniri în care se discută bugete, cheltuieli sau alte probleme financiare, pentru că ei nu au capacitatea aceea de a da o idee bună. Unele practici spirituale îl pot ajuta, meditație, plimbări în aer liber, îl ajută să se relaxeze și îi pune creativitatea în mișcare. Ei sunt foarte buni imaginitativi, sunt foarte buni matematicieni, dar la fel de buni pot fi scriitori, scenariști, regizori de film. Să facă exerciții de concentrare a atenției.

HOROSCOP. Rac: Pe măsură ce intră în vară, evoluția pofesională îți va cere să îți lărgești orizonturile. Se deschide câmpul de joc în cercul tău social. Te întâlnești cu prietenii, mai noi și mai vechi și cu persoane care te pot ajuta să materializezi un vis și să deschizi uși noi care ți-au fost închise anterior, mai ales după eclipsa din 16 iulie. O chestiune creativă intensifică o legătură romantică acelor Raci care nu sunt căsătoriți, pot să întâlnească pe cineva în vara asta. Racii care sunt căsătoriți pot aștepta să vină barza. Cei de la locul de muncă vor observa atitudinea ta cuprinzătoare în acest timp și te vor ajuta să-ți îmbunătățești poziția. Un parteneriat de proiect sau de afaceri ar putea să apară la începutul lunii august. Nu este un moment bun pentru a negocia un contract pe termen lung. Ai multe de învățat în ceea ce privește sănătatea, atenție la tot ceea ce înseamnă digestia. La femeile tinere pot să apară tulburări hormonale.

HOROSCOP. Leu: Vara marchează debutul unui ciclu nou și a unei faze profesionale de șapte anu în care poți avea realizări nesperate în domeniul în care activezi. Munca îți este recunoscută și constați și tu că atunci când vrei ceva, nu există limite. Între cele două eclipse, nu uita că numai sinceritatea precede adevărata consacrare. Eclipsa din 2 iulie îți va aduce veselie și flexibilitate, astfel că întâlnirile tale vor fi ocazionale și active. Va fi singura dată când nu vei dori să stai în fața televizorului. O oportunitate captivantă în ceea ce privește cariera ar putea fi disponibilă la începutul lunii iunie. Nu numai că salariul va fi impresionant, dar și beneficiile vor fi remarcabile. Dă-ți acceptul pentru ea pe Lună Nouă de la 1 august. Viziunea financiară este una practică, știi ce rezultate sunt realiste și te aștepți să vezi repede rezultate tangibile. Oamenii din jurul tău știu că faci lucruri pentru a eficientiza munca rapid și este posibil să aibă legătură cu autoritatea ta mai mult decât crezi. S-ar putea să îți placă întâlnirea cu persoane care îți împărtășesc ideile legate de sănătate care vor fi un sprijin puternic a ceva care merită cultivat.

HOROSCOP. Fecioară: Problema profesională și financiară evoluează pe măsură ce intri în vară, la fel ca și tine. Și ai de ales. Ești la sfârșitul unui proces de evoluție, așa că explorează lumea. S-ar putea sp auzi de la un prieten de peste mări despre o oportunitate de afaceri. Nu îți fie teamă să explorezi opțiunile, ci aruncă-te cu capul înainte. o slujbă interesantă poate deveni disponibilă în jurul datei de 14 august. Competențele superioare de comunicare te fac un candidat excelent pentru această poziție. Legăturile la distanță și cu străinătate sunt favorizate în acest timp și te ajută din punct de vedere financiar. O serie de călătorii pe linie de muncă ți-ar putea aduce mai multe șanse să întâlnești oameni care să-ți împărtășească opiniile și idealurile. Cu mintea și corpul atât de profund intercinectate, orice poate să-ți aducă liniștea mentală și poate încuraja calmarea propriei ființe deschizând calea corpului spre vindecare.

HOROSCOP. Balanță: Situația financiară, căsătoria și/sau viața intimă evoluează profund. Nu ai un control totalm dar nu ești lipsit de putere și poți să alegi. Conștient renunți la orice atașament ca rezultat al investițiilor în situații care se aliniază valorilor proprii. O nouă relație ar putea deveni ceva special, dar trebuie să fii dispus să faci anumite lucruri. Dragostea nu se întâmplă, ci trebuie să fie și provocată. În a doua parte a lunii august, întreprinderea sau instituția în care lucrezi ar putea adopta un plan de asistență profesională mai bun sau poți încheia un acord de împărțire a profitului. Această schimbare va funcționa în avantajul tău. A venit timpul să îți demonstrezi abilitățile în gestionarea chestiunilor financiare. Moștenirile sau sumele încredințate de către cei pe care îi ai aproape, te vor împiedica în gestionarea lor cu chibzuință.

HOROSCOP. Scorpion: Începutul verii marchează un nou început mai ales în relațiile parteneriale. E ceva ce se încheie și ceva ce începe la care trebuie să fie atenți. Ar putea să aibă surprize prin apariția unor noi legături, schimbări bruște în dinamica relațională, în sensul că dacă are o relație să-și dorească să o ducă la un nou nivel sau are o relație care pe el îl sufocă, să pună punct. Trebuie să fie sincer cu privire la modul în care se simte, dacă are o imagine de ansamblu în ceea ce privește viitorul unei relații. Pot face alegeri conștiente pentru a investi în situații care să se alinieze intereselor lor. Să încerce în această vară să nu intre în polemică cu colegii pentru că se vor trezi cu niște dușmani pe care nu vor ști apoi cum să-i dămolească. Sunt un talent când e vorba de gestionat finanțele altora. S-ar putea undeva în august, începutul lui septembrie să fie puși în situația să își demonstreze acest talent și să câștige un alt loc de muncă sau să-și câștige aliați care să-l ajute în ceea ce își dorește să facă el mai târziu. Nu are control asupra duratei vieții și unele probleme legate de sănătate ar putea să fie stringente. Este timpul să meargă la medic.

HOROSCOP. Săgetător: Să se aștepte să fie ocupați toată vara, cu evoluții bruște care să împingă granițele propriei cunoașteri și relații și să organizeze ordinea naturală a lucrurilor, dar mai ales a rutinei. Vor fi momente de pasiune și de emoție și să savureze viața pentru că dacă a trecut ceva timp de când a experimentat acel sentiment de „împreună cu cineva” se crează un mediu romantic în care dragostea poate să exalte, emoțiile sunt mari, deși el preferă să trăiască totul liber. Are o idee genială până în 10 august pentru un produs sau un seriviciu, dacă dezvoltă acest concept la locul de muncă poate avea beneficii nesperate de pe urma lui. Poate să fie o chestie pe linie de sindicat. Un pic mai multă înțelepciune legat de planul financiar, să fie vigilenți în sensul de a nu-și lăsa oriunde geanta, pot fi furați, mai ales în luna august, trebuie să știe să comunice eficient și să nu uite că sănătatea este o bogăție în sine. Are să-i fie bine mental, emoțional, dar și spiritual.

HOROSCOP. Capricorn: Trebuie să-ți iubească copilul interior, trebuie să-l scoată la lumină. Trebuie să scape de rutină, să iasă. Sunt obișnuiți cu rutina, trebuie să fie creatori și inovatori și să sape cât mai adânc pentru a afla ceea ce le aduce bucurie, nu există reguli în dragoste, cum nu există nici în viață, dar să se comporte real cu ei și atunci oamenii o să le ofere ceea ce au nevoie. Intervalul 14-30 august este unul dintre cele mai bune momente din întegul an pentru a-și îmbunătăți situația carierei. Un interviu pentru angajare sau o audiție i-ar putea aduce pe calea faimei și aprecierii. Unele dificulăți financiare îi vor da bătaie de cap de mai multe ori, asta se referă la plăți întârziate, beneficii care trebuiau să-i vină, salarii întârziate și se poate trezi că pe toți care îi întreține devin ostili pentru că el nu are banul. Este un semn econom. Să nu se uite la bani dacă trebuie să înceapă o dietă pentru că vor fi mulțumiți.

HOROSCOP. Vărsător: Vara marchează un nou ciclu în sensul că îi obligă să se cufunde profund în tot ceea ce înseamnă sentimentul de securitate și de siguranță. Probleme personale și cele de familie sunt evidențiate pe măsură ce ajung la o înțelegere mai profundă a trecutului ca să poată să înțeleagă prezentul. Eclipsa din 2 iulie are un efect stabilizator asupra vieții lor și în special asupra vieții sentimentale. Le plac surprizele și spontaneitatea, așa că viața lor va fi din acest punct de vedere foarte faină. La locul de muncă trebuie să adopte o tactică defensivă, este un moment bun pentru a procesa documente, rapoarte pentru a ordona fișiere și spațiul în care lucrează, să reziste tenației de a ajunge la discuțiile pe șoptite la colțuri. Intriga la birou le va crea numai probleme, iar după o perioadă în care a fost foarte conservator, această nouă dorință de a-și asuma riscuri financiare îi va surprinde și pe ei. Dacă au căutat o majorare salarială sau și-a invitat un coleg la cină sau la un eveniment să se pregătească să facă și cererea. Există lucruri diferite în viață pe care le pot îmbunătăți în această vară, în special în a doua parte a lunii iulie și în prima parte a lunii august. Ar trebui să facă orice pentru o alimentație corectă.

HOROSCOP. Pești: Acumulează vara asta foarte multe informații pe care ar putea să le folosească în orice domeniu sunt specializați și în tot ceea ce cred că pot face. Sunt extraordinari de creativi. Intuiția îi ajută fantastic. Pot fi mari finanțiști, pot fi scriitori de SF, dar prolifici. Casa și biroul pot necesita pentru el o renovare sau chiar o reconstrucție, schimbarea mediului înconjurător poate veni cu un impact major asupra felului în care ei privesc viața și acționează. Este un moment bun să-și cumpere mobilier nou, face planuri pentru a atinge un anumit statut la locul de muncă și au prilejul să se ridice, apar oportunități de a face bani în a doua parte a lunii iulie și în ultimele zile ale lunii august, să accepte noile condiții de la locul de muncă chiar dacă acestea sunt cronofage. Abilitatea de a fi cinci minute aici, cinci minute dincolo îl provoacă să aleagă un program de exerciții pe care să le poată practica în funcție de rutina profesională. Este posibil să fie dornic să studieze despre diete, nutriție.