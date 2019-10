HOROSCOP OCTOMBRIE: Zodiile care vor avea o lună îngrozitoare

HOROSCOP. Energia Balantei nu aduce nicio schimbare pozitiva pentru aceste trei zodii. Vor avea o luna octombrie de cosmar.

HOROSCOP BERBEC - Incepe o luna plina de provocari periculoase pentru tine. Ti se vor pune limite si va trebui sa respecti reguli. Vei incepe sa te simti nesigura si iti vei aminti toate perioadele triste din viata ta. Perspectiva ta asupra vietii incepe sa fie una negativa.

HOROSCOP CAPRICORN - Vei fi slabita si lipsita de energie in aceasta luna. In loc sa faci lumina in viata ta, te vei scufunda in ape si mai tulburi. Viata personala nu merge asa cum ti-ai dori iar pe plan profesional incep sa apara tot felul de probleme. Trebuie sa faci un sacrificiu pentru a reusi sa iesi cu bine din aceasta luna.

