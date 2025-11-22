Horoscop pentru weekendul 22–23 noiembrie 2025: Află ce ți-au rezervat planetele în dragoste, carieră și stare de spirit

Weekendul 22–23 noiembrie 2025 aduce energii intense și schimbări subtile pentru toate zodiile. Fie că îți dorești liniște, aventură, claritate sau romantism, astrele pregătesc surprize importante. Află ce ți-au rezervat planetele în dragoste, carieră și stare de spirit, și cum poți profita la maximum de vibrațiile acestor două zile.
Berbec (21 martie – 19 aprilie)
Weekendul îți aduce un val de energie și dorința de a clarifica situații care te frământă. Sâmbătă este potrivită pentru discuții importante, iar duminică pentru relaxare activă. Evită impulsivitatea în familie.
Taur (20 aprilie – 20 mai)
Vei simți nevoia de liniște și armonie. Acceptă invitațiile celor dragi, pentru că îți vor aduce o stare de bine. Financiar, e un moment bun pentru planuri, dar nu pentru cheltuieli mari.
Gemeni (21 mai – 20 iunie)
Te așteaptă un weekend activ, cu vești interesante. O conversație neașteptată poate schimba direcția unei colaborări. Atenție la programul încărcat – ai nevoie și de pauze.
Rac (21 iunie – 22 iulie)
Familia și casa devin prioritare. Te bucuri de momente calde, dar ai grijă să nu te lași copleșit de responsabilități. Duminică e ideală pentru introspecție.
Leu (23 iulie – 22 august)
Strălucești și atragi atenția fără efort. Pot apărea noi cunoștințe sau invitații speciale. Evită conflictele minore – diplomația te ajută să câștigi mai mult.
Fecioară (23 august – 22 septembrie)
Ai tendința să planifici totul în detaliu, dar lasă loc și pentru spontaneitate. E un weekend favorabil odihnei și activităților care îți încarcă bateriile.
Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)
Te bucuri de o energie elegantă și prietenoasă. Cineva îți poate face o propunere care merită analizată. În cuplu, atmosfera se încălzește.
Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)
Weekend intens, cu emoții puternice. Poți lua o decizie importantă legată de carieră sau relații. Ai grijă să nu fii prea exigent cu cei apropiați.
Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)
Ești în elementul tău! Îți dorești aventură și schimbare de decor. Dacă pleci într-o scurtă călătorie, te așteaptă momente memorabile. În dragoste, surprize plăcute.
Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)
Gândurile tale se îndreaptă spre viitor. Poți primi un sfat valoros sau o oportunitate financiară. Nu te izola – compania potrivită îți aduce inspirație.
Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)
Weekendul te provoacă să experimentezi și să ieși din rutină. Prietenii joacă un rol important, iar o discuție profundă îți poate schimba perspectiva.
Pești (19 februarie – 20 martie)
Ești mai intuitiv ca niciodată. Ascultă-ți instinctele – te pot ghida spre soluții neașteptate. Ai grijă la oboseală, rezervă-ți timp pentru odihnă.