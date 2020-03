Horoscopul runelor pentru săptămâna 9-15 martie, cu Mihai Voropchievici. Gemenii au zile urâte, Scorpionii intră sub protecţie divină

Horoscop. Berbec - veţi primi veşti bune, o sumă de bani importantă sau cadouri.

Horoscop. Taur - săptămâna viitoare sunt pe drumuri, aşa că dacă îşi iau un mic concediu e foarte bine venit. Deci, deconectaţi-vă!

Horoscop. Gemeni - au o săptămână mai urâtă, stau ca pe o pojghiţă de gheaţă foarte subţire. Aveţi grijă cum discutaţi şi ce încercaţi să impuneţi! Vedeţi cum păşiţi!

Horoscop. Rac - e o într-o săptămână de aşteptări şi comunicare. Primeşte multe mesaje, tot felul de atenţionări. Poate fi şi o perioadă cu multă bârfă.

Horoscop. Leu - are o săptămână în care trebuie să schimbe tot ce înseamnă modalitate de abordare a problemelor care interesează, deci schimbaţi macazul. Aţi fost buni, fiţi şi mai buni!

Horoscop. Fecioară - de la începutul anului e cu mici bătălii, critică. Sfat: potoleşte-te şi totul se rezolvă! Bătălia strică pălaria!

Horoscop. Balanţă - vine adevărul care îi poate schimba viaţa.

Horoscop. Scorpion - intră sub protecţie divină sub toate punctele de vedere şi are nevoie de ea în tot ce face.

Horoscop. Săgetător - are două opţiuni: Relaxează-te, tratează-te, bea ceaiuri cât mai fierbinţi. Opţiunea doi: cineva cât mai apropiat ţie s-ar putea să aibă sănătatea precară.

Horoscop. Capricorn - o săptămână bună, vedem un Vunjo, e anul lor. E cea mai puternică rună din tot pachetul Vunjo, veţi câştiga pe toate planurile.

Horoscop. Vărsător - e foarte deschis, vine primăvara, e pregătit să înceapă o viaţă nouă.

Horoscop. Peşti - aveţi două opţiuni: ori vă mutaţi din casă, luaţi un apartament nou, ori vă schimbaţi locul de muncă. Dacă Dumnezeu vă iubeşte, aveţi şansa să câştigaţi la loto, să vă luaţi casă şi să vă schimbaţi şi locul de muncă. De multe ori, lasă pe mâna Domnului.