HOROSCOP săptămânal 15 - 21 aprilie: Zodiile care au zile de coșmar. Sunt extenuate și nu au chef de nimic

HOROSCOP Saptamana care incepe nu aduce nimic bun pentru aceste trei zodii.

HOROSCOP TAUR - Nu ai o saptamana tocmai buna. Nu te astepta la minuni pentru ca nu le vei primi in perioada urmatoare. Nu comunici cu cei din jur si tot ceea ce iti doresti este sa te ascunzi. Fii mai atenta la nevoile tale. Ti s-ar putea cere ajutorul. In plus, apar oportunitati financiare pe care le-ai putea rata daca nu esti atenta. Deschide bine ochii si nu te arunca in afaceri pe care nu le cunosti.

HOROSCOP BALANTA - Incepe o saptamana in care te simti lipsita de nergie. Ai nevoie de multa liniste si odihna pentru a face fata acestei perioada grele. Acum poti indrepta greselile trecutului si poti clarifica toate aspectele pe care nu le-ai lamurit pana acum. Invata sa-ti exprimi afectiunea pentru cei din jur. Gandurile nu iti dau pace si nu reusesti sa dormi noaptea.

