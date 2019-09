HOROSCOP SEPTEMBRIE 2019: Lacrimi și suspine pentru unele zodii la final de lună - O oportunitate schimbă viața LEILOR

Horoscopul lunii Septembrie 2019 aduce schimbari mari pentru toate zodiile. Finalul de luna aduce mari schimbari mai ales pentru unele dintre zodii.

BERBEC - Vei lupta mai mult ca niciodata pentru ceea ce iti apartine si pentru toate ideile in care crezi. Insa parteneriatele sunt la fel de importante, asa ca asigura-te ca ai cateva relatii apropiate. In a doua jumatate a lunii vei investi mai mult energie in libertatea ta. Va aparea o oportunitate care ti-ar putea schimba viata.

TAUR - Preferi sa fii lasata cu proiectele tale si nu esti deloc empatica fata de cei din jurul tau. Apar probleme acasa si in familie si ai putea sa te certi pe lucruri comune. Vei simti nevoia sa te retragi departe de toti si de toate.

GEMENI - Te vei concentra mai mult pe viata de familie in aceasta luna. Apar noi inceputuri si este o perioada buna pentru a discuta despre planuri si optiuni alaturi de cei dragi. Apar schimbari in a doua jumatate a lunii, atat pe plan personal, cat si pe plan profesional.

RAC - Viata ta sociala va inflori in aceasta luna si vei incepe sa petreci mai mult timp alaturi de prietenii tai. Nu uita nici de relatiile apropiate. Ai putea avea cheltuieli mai mari, asa ca fii atenta la buget.

LEU - Nu va fi o o luna usoara pentru tine, desi vei incepe sa vezi lucrurile mult mai clar. Apar responsabilitati pe care nu le asteptai si care cantaresc greu pentru tine. Ai putea deveni frustrata din cauza circumstantelor si oamenilor din jurul tau. Apare spre finalul lunii o oportunitate care ti-ar putea schimba viata.

Continuarea AICI.