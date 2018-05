Horoscop. Trendul astral până vineri, cu Camelia Pătrășcanu. Glasul conștiinței se sufocă. Cum putem evita asta

Miercuri, Joi si Vineri Luna in Pesti ne deschide inima si spiritul spre nevoile celorlalti. Uneori putem simti ca rapsundem prea mult dorintelor altora uitand de noi. Altii pot simti abia acum ca langa ei cineva sufera si au ignorat de-a lungul timpului sensibilitatiel celor din jur.

Luna in Pesti ne dizolva egoul si ne intrepatrunde printr-o maxima empatie cu nazuintele sau durerile altora. De aici sentimentul de epuizare, ca nu ne apartinem, ca suntem acaparati de cei din jur. Dar acestea sunt zilele in care granitele dintre noi si altii se estompeaza si putem simti cat depindem de apropiati sau de societate, cat si cum ne lasma dusi de val plonjand in probleme celorlalti, cat ascultam barfele si cat imbratisam neselctiv opiniile altora.

Comuniunea e valoroasa daca nu ne lasam sters liberul arbitru si nu sufocam glasul constiintei. In plus, empatia ne ajuta sa ne extindem cunoasterea far asa mai trecem personal prin experiente, luand din ale altora intelepciunea necesara.