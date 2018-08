HOROSCOP. Zilele periculoase ale lunii august. Ai mare grijă!

Faptul ca luna august este, practic, "inofensiva" din punctul de vedere al efectelor furtunilor magnetice, nu o face total lipsita de pericole. Din pacate, planetele dispun si de alte metode pentru a strica buna dispozitie a oamenilor.

8 august

Stapanii zilei sunt planetele Marte si Venus. Cu alte cuvinte, oamenii vor fi "atrasi unii de ceilalti", dar rabdare si intelepciune nu vor avea nici unii, nici ceilalti. La fel cum nici unii, nici altii nu vor reusi sa-si controleze emotiile. In aceste conditii, starile conflictuale devin iminente si destul de numeroase, adica mai multe ca in alte zile tensionate. Astfel de situatii vor aparea in special in cuplurile proaspat formate.

11 august

Eclipsa partiala de Soare este ea insasi un fenomen neplacut din punctul de vedere al astrologilor, care s-ar putea manifesta prin senzatii de sfarseala si neputinta, adica printr-o scadere a puterilor. Este de preferat ca in aceasta zi sa nu intreprindeti actiuni riscante - oricum rezultatele lor nu va vor incanta. Singura varianta normala: limitati-va la activitatatile de rutina, fara a incerca sa iesiti din cadrul lor.

16 august

Combinatia dintre Marte si Luna, care domina aceasta zi, amplifica efectele negative ale acestor doua planete protectoare. Adica vor fi prea multe emotii exagerat de pesimiste si incontrolabile. De aceea, nu trebuie sa luati hotarari pe linie de afaceri. In plus, evitati in masura posibilitatilor, orice conflict.

