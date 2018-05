Foto: Pixabay.com

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Este o zi bună pentru a îmbunătăți relațiile cu anturajul, amânați deciziile importante în plan profesional și în afaceri.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Berbec: S-ar putea sa primiti o oferta interesanta, care va pune in situatia de lua o decizie dificila: daca acceptati un loc de munca mai bine platit, dar care presupune munca mai multa sau mai dificila. Va recomandam sa nu va grabiti sa dati un raspuns.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Taur: In prima parte a zilei s-ar putea sa aveti de facut mai multe drumuri scurte. Este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu partenerul de viata din cauza ca ati cheltuit prea mult sau pe lucruri care nu sunt foarte necesare.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Gemeni: Este posibil sa primiti o veste mai putin placuta in legatura cu o persoana cu care ati avut mai demult o relatie sentimentala.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Rac: S-ar putea ca superiorii sa va reproseze ca nu v-ati facut bine treaba sau ca nu ati respectat un termen. Va sfatuim sa va sustineti punctul de vedere cu calm si onestitate.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Leu: Este posibil sa aflati ca in scurt timp va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional sau de afaceri. Familia ar putea fi nemultumita, pentru ca aveati alte planuri.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Fecioară: S-ar putea sa va confruntati cu mici dificultati financiare. Din cauza lor, este posibil sa nu va simtiti prea bine intr-un grup de prieteni. Ati face bine sa evitati discutiile in contradictoriu.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Balanță: Relatia cu partenerul de viata ar putea sa se tensioneze daca refuzati sa mergeti intr-o vizita la rude. Nu este o zi buna pentru a lua decizii in plan profesional sau in afaceri.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Scorpion: Este posibil sa fiti indispus din cauza unor schimbari surprinzatoare la locul de munca. Va recomandam sa nu va manifestati nemultumirea, pentru ca altfel riscati sa tensionati relatia cu superiorii.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Săgetător: In plan relational este posibil sa fiti pus intr-o situatie dificila. Partenerul de viata v-ar putea reprosa ca dedicati prea mult timp activitatii profesionale sau afacerilor si neglijati problemele familiei.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Capricorn: Se intrevede o zi foarte buna in plan intelectual, cu imaginatie creativa si idei originale. Puteti sa concepeti planuri de viitor ingenioase, atat in viata personala cat si in plan profesional, dar va sfatuim sa amanati luarea unor decizii importante.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Vărsător: Sunt sanse sa primiti o suma de bani sau sa vi se propuna o colaborare avantajoasa. S-ar putea ca o vizita la prieteni sa nu decurga intocmai cum ati dori.

Horoscop zilnic. Horoscop, 6 mai. Pești: In plan profesional sau in afaceri aveti tendinta sa deveniti excesiv de critic. Se pare ca va preocupa rezolvarea unei chestiuni dificile si va indispune faptul ca nu va puteti baza pe cooperarea celor din jur.

