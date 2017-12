HOROSCOP. Zodia care se schimbă radical în 2018. Nu o vei mai recunoaște

Nativii Gemeni vor avea parte de un an 2018 plin de transformări, în special pe plan spiritual unde vor trăi experiențe noi, unice, menite să le schimbe percepția față de viață. Multe dintre părerile acestora se vor schimba fapt ce va determina și o schimbare a comportamentului față de cei apropiați. Nativii Gemeni vor caută singurătatea, relaxarea și conexiunea cu Divinitatea. Vor fi pasionați de legile Universului și vor căuta conexiunea cu energiile pozitive.

O zodie va pierde bani in 2018

Venus, planeta care guvernează Balanța, va retrograda în casa banilor, ceea ce înseamnă că nativii nu trebuie să aibă mari așteptări în sectorul financiar. Cu toate că este un an bun, în care se pot culege roadele anilor trecuți, un an care susține sănătatea, căsătoria și chiar mărirea familiei, în buzunar nu se vor răsfrânge aceste beneficii. Este foarte probabil că cei născuți sub semnul Balanței să piardă niște bunuri materiale, posibil în urma unui proces, sau să piardă niște bani în urmă unor investiții dezavantajoase.

O zodie își va schimba locul de muncă

Anul 2018 forțează nativii Leu să muncească mai mult și să-și dedice o mai mare parte a timpului liber perfecționării profesionale. Chiar dacă vor fi acaparați de proiecte noi, ar trebui să privească partea plină a paharului și să nu se plângă de acest surplus care, mai devreme sau mai târziu, se va revedea și în conturi. La finalul anului vor culege roadele. Posibil să fie vorba și de o avansare în carieră, dar și de schimbarea locului de muncă, însă acest aspect este benefic.

sursa: unica.ro.