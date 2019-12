HOROSCOP. Zodiile care înșală cel mai mult. Ferește-te de ele! RACII, slabe șanse să calce strâmb

HOROSCOP. In timp ce niciun semn zodiacal nu are sanse mai mari ca altul sa insele, poti incerca sa te protejezi afland ce zodie iti ofera indicii despre modul in care ar fi tentata sa insele. Acest lucru are legatura mai mult cu circumstantele si cu caracterul decat cu zodiacul.

HOROSCOP. Iata cateva semne cosmice pe care sa urmaresti pentru a observa daca partenerul tau te va insela.

HOROSCOP BERBEC - Daca te va insela este pentru ca nu mai gaseste aventura in relatie. Daca nu poti tine pasul cu ei si nu le oferi atentie, o vor cauta in alta parte.

HOROSCOP TAUR - Este un semn foarte loial si va insela numai daca partenerul nu ii este la fel de loial.

HOROSCOP GEMENI - Are nevoie de stimulare intelectuala pentru a ramane alaturi de partener. Daca te insala, trebuie sa stii ca o va face mai mult emotional.

HOROSCOP RAC - Are foarte putine sanse sa insele, cu exceptia persoanelor foarte sensibile. Lipsa de incredere in propria persoana este motivul numarul 1 pentru care calca stramb.

