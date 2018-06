HOROSCOP. Zodiile care se îndrăgostesc cel mai ușor

Când vine vorba despre dragoste, unii dintre noi au nevoie de puțin mai multă convingere decât alții. Dar sunt și cei care se bucură să plonjeze direct în romantism.

Acestea sunt semnele zodiacale care se îndrăgostesc ușor – sau cel puțin mai ușor decât celelalte.

Balanță

Cu ascendent în planeta Venus, nu e de mirare că nativul Balanță nu pierde timp atunci când vine vorba să spună cuvinte mari. Nativul Balanță își poate declara iubirea chiar mai devreme de a treia întalnire. Ar putea dura dragostea lor, Dar este prea devreme?

O Balanță trăiește cu impresia că, dacă iubește pe cineva, va primi la rândul său aceeași iubire. Balanța este născută să fie romantică, își va găsi rapid un partener, chiar dacă ei nu formează cuplul perfect. Nativul Balanță vrea doar să fie în echilibru cu celălalt partener, ceea ce nu este un lucru îngrozitor.

Rac

Un nativ Rac va fi fericit să sară de la „bună” la îmbrățisări pline de iubire sub o pătură pentru tot restul vieții sale. Părtinitor al confortului și sensibil până la maximum, Racul caută o relație de durată. Dacă sentimentele sunt adevărate, însemnând că are substanță emoțională, scânteile se pot transforma pe deplin în iubire – și repede. Nu are niciun interes pentru o aventură trecătoare. Doar relațiile serioase contează pentru Rac.

Sursa: elle.ro.