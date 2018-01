Horoscopul lunii februarie 2018. O zodie are noroc uriaș

Luna februarie a pregatit pentru Berbeci multe surprize placute. In general, anul 2018 va fi, pentru cei nascuti sub acest semn zodiacal, o perioada de succes, chiar daca va trebui sa depuneti eforturi considerabile. Pentru ca totul sa decurga normal, trebuie sa munciti si sa nu refuzati deplasarile care apar in a doua luna a anului.

In dragoste

Luna februarie va fi una a romantismului, gingasiei si a surprinzelor placute. Cei care isi cauta jumatatea, isi vor gasi cu siguranta perechea. O singura conditie: nu va ascundeti in casa, faceti astfel incat printul sau printesa dumneavoastra sa va gaseasca.

Persoanele care si-au intemeiat deja o familie vor avea, in februarie, ocazia sa redescopere scanteia iubirii. Trebuie doar sa evitati certurile, discutiile in contradictoriu si care, de cele mai multe ori, izbucnesc din cauza unor fleacuri. Sunteti tentati sa aruncati totul in carca partenerului, dar nici nu va trece prin minte sa cereti scuze. Nu uitati insa ca nimeni nu este dispus sa suporte la nesfarsit astfel de scene. Mai bine canalizati-va energia intr-o directie constructiva.

Sanatate

Poate va ganditi sa incepeti niste cursuri de yoga. Mai mult, alegeri o dieta potrivita, consumati mai putina cafea si alte asemenea produse, care va agita. Astrele va recomanda sa faceti o programare la endocrinolog. Si sa nu uitati sa includeti in alimentatia zilnica mai mutle fructe si verdeturi, sa beti mai multa apa plata. Daca veti respecta aceste mici sfaturi, veti constata curand o imbunatatire a starii generale de sanatate. Si veti arata mai tineri!

Finante

Stiti exact ce vreti, iar pentru februarie ati schitat deja un plan de bataie, cu sarcini precise. Dar astrele va indeamna sa luati lucrurile incet si pe rand. Nu va napustiti sa le faceti pe toate intr-o zi. Nu mai fiti atat de nerabdatori, asteptati. Va fi mult mai bine pentru cariera, cu efect pozitiv asupra veniturilor.

sursa: Jurnalul.ro.