HOROSCOPUL săptămânii 23 - 29 septembrie. Intrarea în Balanță aduce schimbări uriașe pentru zodii

HOROSCOP. Saptamana 23 - 29 septembrie aduce schimbari mari pentru toate semnele zodiacale.

HOROSCOP BERBEC - Vei simti o presiune in toate relatiile pe care le ai, personale sau profesionale. Asteapta-te la certuri, insa resprira adanc si nu te enerva. Nu intra in discutii din care stii bine ca nu poti iesi invingatoare.

HOROSCOP TAUR - Ai nevoie sa iti regandesti relatiile si cariera. De aceea, este recomandat sa iti iei o pauza de somn si meditatie. Trebuie sa petreci timp singura pentru a-ti reveni. Nu iti fie teama sa spui "nu", chiar daca o parte din tine isi doreste sa spuna "da".

HOROSCOP GEMENI - Daca ti-ai neglijat prietenii sau daca nu ai dat niciun semn in ultima perioada, s-ar putea sa se intoarca totul impotriva ta. Este posibil sa ai nevoie de oameni, iar acestia sa nu iti raspunda. Ia-ti marje de eroare.

HOROSCOP RAC - Ai muncit prea mult iar acum esti obosita. Ia o pauza si gandeste-te ca o meriti. Pune-ti nevoile emotionale pr primul plan si ia-ti o zi libera in care sa iti faci ordine in viata si in ganduri.

HOROSCOP LEU - Vei primi un proiect si vei finaliza altul. Munca ta este pe primul plan in aceasta perioada, lucru care se reflecta si in castigurile materiale. Ai o perioada extrem de buna.

Continuarea AICI.