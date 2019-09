HOROSCOPUL săptămânii 23 - 29 septembrie. Zodiile care vor avea cea mai bună săptămână din ultimul an

HOROSCOP. Saptamana 23 - 29 septembrie aduce schimbari pozitive pentru aceste trei zodii.

HOROSCOP LEU - Vei primi un proiect si vei finaliza altul. Munca ta este pe primul plan in aceasta perioada, lucru care se reflecta si in castigurile materiale. Ai o perioada extrem de buna. Totul merge ca pe roate nimic nu pare sa iti stea in cale. Radiezi de energie pozitiva si ii inspiri pe toti cei din jurul tau. Te poti transorma usor intr-un lider.

HOROSCOP FECIOARA - Ai tendinta sa te critici singura si sa nu vezi cate ai de oferit. Nu iti mai refuza lucruri si oportunitati pe care le meriti. Incepe o perioada in care vei invata sa te iubesti si sa te apreciezi, oricand de greu ti-ar fi sa faci asta. Te vei simti creativa si inspirata sa duci la final toate lucrurile pe care le-ai inceput si pe care ti le doresti. Vei fi admirata si te vei simti apreciata de cei din jurul tau.

