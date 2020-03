Horoscopul săptămânii 9 - 15 martie 2020. Noi începuturi pentru zodii. Aventuri și lacrimi amare - FECIOARELE iau decizii importante

HOROSCOP BERBEC - Soarele a intrat in zodia ta, asa ca stralcesti de incredere. Este perioada perfecta pentru a le demonstra celor din jur cine esti cu adevarat si care sunt puterile tale. Vei redescoperi prietenii pe care le credeai pierdute.

HOROSCOP TAUR - Esti intuitiva si sprituala si incepi sa vezi adevarul din toate lucrurile din jurul tau. Asculta-ti vocea interioara si acorda-ti mai mult timp. Gaseste-ti o rutina.

HOROSCOP GEMENI - In saptamana care tocmai incepe, tu vei fi liantul dintre oamenii care te inconjoara. Vei lega prietenii noi si vei reusi mult mai multe pe plan profesional. Nu iti sta nimeni si nimic in cale.

HOROSCOP RAC - A venit momentul sa stralucesti, asa ca priveste inainte si bucura-te de tot ce ti se intampla. Esti gata sa iti indeplinesti toate visurile. Tot ceea ce astepti va deveni realitate.

HOROSCOP LEU - A venit momentul sa iti deschizi mintea spre noi experiente care vor aduce un plus de valoare in viata ta. Renunta la rutina si la nevoia de perfectiune. In schimb, fa ceva care te sperie.

HOROSCOP FECIOARA - Nu te simti tocmai in apele tale, mai ales ca ai alegeri importante de facut. A venit momentul sa te dedici complet sau sa te desprinzi complet de ceva care nu duce nicaieri momentan. Ai nevoie sa te simti in siguranta.

Continuarea AICI.