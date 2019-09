HOROSCOPUL săptămânii 9 - 15 septembrie: Luna Nouă în Pești aduce schimbări importante - VĂRSĂTORII trec prin transformări profunde

HOROSCOP. Saptamana 9 - 15 septembrie aduce schimbari pentru toate semnele zodiacale.

HOROSCOP BERBEC - In aceasta saptamana vei invata cum sa echilibrezi lumea reala si lumea fantastica in care vrei sa te retragi. Din pacate, nu poti programa fiecare aspect al vietii tale. Permite-ti sa renunti la control din cand in cand si sa te bucuri de ce ti se intampla.

HOROSCOP TAUR - Te simti inspirata sa ai grija de cei din jurul tau si le pui nevoile mai presus de nevoile tale. Ai puterea de a-ti face conexiuni si relatii puternice in aceasta saptamana. Nu iti fie teama sa fii liderul care trebuie sa devii.

HOROSCOP GEMENI - Lupti pentru ceea ce meriti si viziunea ta ajunge in centrul atentiei. Ai puterea de a atrage toate privirile asupra ta. Foloseste-ti energia pentru a iesi din zona ta confort, oricat de mult ti-ar placea sa ramai acolo.

HOROSCOP RAC - Inveti mai multe si comunici mai intens. Cu toate acestea, te-ai putea concentra asupra unor aspecte gresite. A venit momentul sa pasesti un pas inapoi sa privesti imaginea de ansamblu. Exista oportunitati ascunse in locul neasteptate. Pastreaza-ti mintea deschisa.

HOROSCOP LEU - Te-ai concentrat pana acum asupra unor lucruri tangibile care iti aduc stabilitate in viata. Ai putea sa-ti pui finantele la punct si sa iti cumperi lucruri de care chiar ai nevoie. Regandeste si relatiile in care te afli.

