Horoscopul verii. Zodia care se va îndrăgosti

Berbec

Recunoscuti pentru stilul lor activ de viata, Berbecii vor avea o vara si mai agitata. Singurul lucru pentru care trebuie sa se pregateasca pentru ca se vor indragosti. Vor cunoaste o persoana care va trezi in sufletul lor sentimente nebanuit de profunde. Se va infiripa o relatie de perspectiva.

Taur

Vi se ofera o sansa unica de a reface o relatie distrusa recent. Intrebarea este daca merita efortul. Avand in vedere ca, in general, nativii Taur detesta sa isi schimbe regimul de viata, se pare ca merita. Pe de alta parte insa, Taurii nu iarta infidelitatea.

Gemeni

Trebuie sa fiti foarte prudenti in aceasta vara. Pur si simplu pentru ca, potrivit astrologilor, este perioada in care veti afla ca veti deveni parinti. Totul depinde daca evenimentul a fost planificat sau nu. In oricare dintre situatii, viata Gemenilor se va schimba.

Rac

In fiecare vara, cei nascuti sub acest semn zodiacal se confrunta cu aceeasi problama - sa iasa din cochilia lor. Si de fiecare data, pentru ca ar fi prima oara. In plus, trebuie sa acordati atentie unei alimentatii sanatoase. Macar mai reduceti din portiile de fast-food, chipsuri sau sucuri acidulate.

Leu

Vi se ofera posibilittea unica de a pleca intr-o calatorie impreuna cu o persoana in care aveti mare incredere. Veti avea sansa de a cunoaste oameni interesanti, de a castiga niste bani si de a va odihni. Deci, nu refuzati o astfel de propunere.

Continuarea pe Jurnalul.ro.