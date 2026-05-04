Horoscopul zilei pentru luni, 4 mai 2026. Previziuni zilnice pentru toate zodiile

2 minute de citit Publicat la 11:13 04 Mai 2026 Modificat la 11:19 04 Mai 2026

Horoscopul zilei pentru luni, 4 mai 2026. Previziuni zilnice pentru toate zodiile. Sursa foto: Getty Images

Descoperă horoscopul pentru luni, 4 mai 2026, și află ce îți rezervă astrele în dragoste, carieră și sănătate. Citește previziunile complete pentru fiecare zodie și începe săptămâna cu energie pozitivă.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Astăzi ai parte de un început de săptămână dinamic. La locul de muncă apar oportunități interesante, dar va trebui să acționezi rapid. În plan sentimental, comunicarea este cheia. Evită impulsivitatea și vei avea de câștigat.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Horoscopul zilei de luni, 4 mai 2026, îți aduce stabilitate financiară. Este un moment bun pentru a-ți face planuri pe termen lung. În dragoste, lucrurile sunt liniștite, dar ai nevoie de mai multă deschidere emoțională.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ai o zi plină de idei și inspirație. Comunicarea este punctul tău forte, așa că profită de acest avantaj în negocieri sau întâlniri. În relații, evită neînțelegerile prin claritate și sinceritate.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Azi te concentrezi pe familie și confort emoțional. Este o zi bună pentru a rezolva conflicte mai vechi. La muncă, ai nevoie de mai multă răbdare.

Leu (23 iulie – 22 august)

Luni, 4 mai 2026, vine cu energie și dorință de afirmare. Este momentul ideal să ieși în evidență la job. În plan personal, ai grijă să nu devii prea autoritar.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Astrele îți recomandă să fii atent la detalii. La locul de muncă pot apărea mici erori care necesită corectare rapidă. În dragoste, lucrurile evoluează lent, dar sigur.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Horoscopul zilei îți aduce echilibru și claritate. Este o zi favorabilă deciziilor importante. În relații, armonia predomină, iar discuțiile sincere îți consolidează legăturile.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai parte de o zi intensă din punct de vedere emoțional. În carieră, pot apărea provocări, dar le vei depăși cu ambiție. În dragoste, evită gelozia.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Simți nevoia de aventură și schimbare. Este o zi bună pentru a începe proiecte noi sau pentru a planifica o călătorie. În plan sentimental, spontaneitatea te ajută.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Te concentrezi pe obiectivele profesionale. Este o zi productivă, dar nu uita să iei pauze. În relații, ai nevoie de mai multă flexibilitate.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Creativitatea este la cote maxime. Horoscopul zilnic îți recomandă să îți exprimi ideile fără teamă. În dragoste, pot apărea surprize plăcute.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Este o zi favorabilă introspecției și relaxării. Ascultă-ți intuiția, mai ales în deciziile importante. În plan sentimental, sensibilitatea ta este apreciată.