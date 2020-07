Zodia pe care au avut-o cei mai mulți criminali din istorie! Este adevărat că nativii acestei zodii sunt psihopați?

„Analizand datele de nastere ale multor criminali in serie, astrologii au ajuns la concluzia ca unele dintre zodiile in care s-au nascut cei mai multi dintre acesti monstri sunt Pestii, Gemenii, Sagetatorul si Varsatorul.

Astfel, Luis Alfredo Garavito – criminalul in serie care a recunoscut ca a omorat 138 de copii, fiind acuzat insa de peste 300 de crime, era nascut in zodia Varsatorului.

Care este zodia pe care au avut-o cei mai mulți criminali din istorie și care e explicația?

Gary Ridgway si Robert Hansen sunt alti doi ucigasi sangerosi care s-au nascut tot in zodia Varsator” notează revistafelicia.ro.

Și cei născuți în zodia Gemenilor sunt, de asemenea, persoane care pot fi periculoase. Aceștia sunt extrem de fermecători, lucru de ajutor ucigașilor născuți în această zodie. Printre cei mai cunoscuți criminali născuți sub această zodie este Jeffrey Dahmer.

„Cat despre zodiile Sagetator si Pesti, unii dintre cei mai cunoscuti ucigasi in serie din lume sunt nascuti sub aceste doua semne astrale. De exemplu. Ted Bundy era Sagetator iar Dennis Rader, Aileen Wuornos, Donald Henry Gaskins, John Wayne Gacy si Richard Ramirez erau nascuti in zodia Pestilor,” adaugă sursa citată.

Ce zodie este "Monstrul din Caracal", Gheorghe Dincă

Unul dintre cei mai cunoscuți criminali români din ultimii este este Gheorghe Dincă, Monstrul din Caracal, acuzat că le-ar fi violat și ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, după ce le-a răpit de pe stradă.

Gheorghe Dincă s-a născut la data de 27 mai 1953 în Caracal. Este zodia Gemeni.

Statisticile arată că, în țara noastră, clasamentul răufăcătorilor este condus de Berbec, cu 220 de indivizi acuzaţi de omor.

Urmează Taur (214), Rac (208), Gemeni (204), Peşti (202), Fecioară (198), Leu (194), Săgetător (193), Balanţă (192), Scorpion (191), Vărsător (185) şi Capricorn (179).

„Cei care sunt născuţi în anotimpurile calde sunt mai colerici, se „aprind“ mai repede. La polul opus, cei care s-au născut în perioade friguroase sunt mai liniştiţi, se gândesc de mai multe ori înainte de a face ceva“, susţine psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.