A crezut că a luat aurul olimpic, dar s-a înșelat. Gafa sportivei din Olanda a devenit virală în mediul online

Onoarea i-a revenit de fapt austriacei Anna Kiesenhofer, care a valorificat confuzia rivalei sale în cursa olimpică feminină de la Tokyo 2020, duminică, pentru a obține o victorie șocantă.

„Când am trecut linia, am crezut că am câștigat”, a declarat medaliata cu argint Van Vleuten.

Kiesenhofer a oferit performanța vieții ei pentru a eclipsa un câmp de nume mari și a câștiga cursa, terminând în puțin sub patru ore.

Austriaca, în vârstă de 30 de ani, s-a desprins de grupa fruntașă la mai mult de 40 de kilometri de final, ținându-se pe un curs exigent de 147 de kilometri în căldura intensă pentru a câștiga prima medalie de aur a ciclismului din Austria, din 1896.

Kiesenhofer a petrecut o mare parte din restul cursei atât de departe în fața concurentelor sale încât a fost în afara vederii celorlalți bicicliști.

Ciclistii concurează fără căști la Jocurile Olimpice și acest lucru a jucat un rol în confuzia lui Van Vleuten, potrivit olandezei în vârstă de 38 de ani.

"Acesta este un exemplu (a ceea ce se întâmplă) dacă mergeți într-o cursă importantă ca aceasta fără comunicare. Toate cursele World Tour au comunicare, iar acum suntem noi trei care stăm aici și ne întrebăm cine a câștigat de fapt", a adăugat Van Vleuten, referindu-se la coechipierele Marianne Vos și Anna van der Breggen.

"Sunt foarte mândră de medalie, pentru că nu am avut o medalie olimpică. Este, de asemenea, o medalie de argint strălucitoare, pentru că m-am simțit super bine astăzi", a spus Van Vleuten.

"Scopul meu a fost să mă aflu la cel mai bun nivel al meu vreodată aici și cred că am realizat asta. Nu este rezultatul pe care îl speram, dar personal cred că am făcut o cursă foarte bună", a încheiat aceasta.

