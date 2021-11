Atac armat în Ierusalim. Un om a murit și alte patru persoane au fost rănite

Din primele informații, potrivit oficialilor spitalului și poliției, omul care a murit avea 35 de ani. Alți patru au fost răniți, inclusiv un bărbat în vârstă de 30 de ani ale cărui răni sunt descrise ca fiind grave.

Un bărbat de 46 de ani are răni moderate, iar doi bărbați, ambii în vârstă de 30 de ani, au fost ușor răniți.

BREAKING? HAMAS GUN ATTACK NEAR WESTERN WALL... SEVERAL DEAD .WATCH AUDIO ON ??⤵️@PinchasRubinst1#Israel pic.twitter.com/c1Z6PIiFQ3