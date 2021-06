Biden și Putin nu vor ieși într-o conferință de presă comună

Summitul vine la 6 luni de la investirea în funcţie a lui Biden, şi îi oferă şansa să dea tonul relaţiilor cu liderul rus, după pornirea abruptă a dialogului din ultima perioadă, şi după ce cuvinte dure au fost aruncate în spaţiul public.

Întâlnirea privată de astăzi îi oferă preşedintelui american, care s-a poticnit de câteva ori în faţa camerelor de filmat, posibilitatea de a-l cofrunta pe Putin direct şi fără public.

Mai târziu, Biden îşi va putea livra mesajul reporterilor fără presiunea de a vorbi alături de un adversar. În loc să se confrunte cu presa într-un duel al mesajelor legate de relaţiile SUA-Rusia, Biden şi Putin vor ţine conferinţe de presa separate, după încheierea întâlnirii.

Decizia unei conferinţe de presă solo a fost inţiativa Casei Albe. Oficialii au spus că Rusia a cerut o conferinţă de presă comună în timpul negocierilor legate de summit, dar SUA a rezistat, deoarece nu au vrut să îi ofere lui Putin ocazia pe care a avut-o în 2018 la Helsinki cu preşedintele Donald Trump.

Conferinţa de presă care a lăsat încă urme la Washington.

Oficialii au spus că sunt preocupaţi de dorinţa lui Putin de a arăta că a avut succes în faţa preşedintelui SUA, şi au vrut să evite o situaţie care poate degenera într-o joacă publică de-a şoarecele şi pisica.

"Acesta nu este un concurs, despre cine se descurcă mai bine în faţa publicului, şi încearcă să-l facă de râs pe celălalt", a declarat Biden duminică, explicându-şi alegerea

Discuţiile ruso-americane vor avea loc într-o vilă din Elveţia, şi va dura în jur de 5 ore.

În ciuda agendei încărcate, liderii nu vor lua masa împreună. Pâinea şi sarea nu vor fi împărţite.

În primele luni ale administraţiei sale, Biden a declarat că Rusia va suferi consecinţele implicării în politica SUA, şi a acţiunilor sale împotriva Americii.

În luna martie a spus reporterilor că Putin este "un criminal", iar în aprilie, administraţia Biden a început să impună sancţiuni şi excluderi diplomatice, după implicarea Rusie în alegerile din 2020, atacul cibernetic asupra SolarWinds, mişcările de trupe de lânga graniţele Ucrainei şi "încălcarea drepturilor omului".

Dar Biden a uitat că în ciuda acestor sancţiuni SUA vrea să aibă " o relaţie stabilă şi previzibilă" cu Rusia.

Întrebat marţi în Bruxelles dacă în continuare îl consideră pe Putin un criminal, Biden şi-a îndulcit tonul înaintea întâlnirii.

"Cred că în trecut, el a recunoscut ce este, că există lucruri pe care le-ar face, sau nu", a spus Biden.

"Dar uitaţi, când am fost întrebat asta, în direct, am răspuns sincer... nu cred că are prea mare importanţă în cazul întâlnirii pe care urmează să o avem", a mai spus el.

Oficialii vor ca Biden să fie pregătit pentru tacticile liderului rus, mai ales pentru obiceiul lui bine-cunoscut de a întoarce discuţia în ceea ce priveşte politicile abuzive ruse, înspre Statele Unite.

