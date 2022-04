Șeful Consiliului European a fost la Kiev: "Rusia trebuie pedepsită"

Michel, care s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a fost la Borodianka, o localitate din apropiere de Kiev, unde au fost descoperite gropi comune cu civili uciși, în urma retragerii forțelor ruse din regiunea capitalei.

"Nu există cuvinte pentru a explica ceea ce simt. Nu ca președinte al Consiliului European, ci ca tată, ca ființă umană. Sunt atrocități. Sunt crime de război. (Rusia) trebuie pedepsită. Va fi pedepsită.

Ei (rușii) trebuie să plătească pentru ceea ce au făcut, acolo și în multe alte orașe și localității din Ucraina", a spus Michel într-o conferință de presă la Kiev.

Michel a precizat că Uniunea Europeană susține o victorie a Ucrainei împotriva Rusiei și va face tot posibilul pentru a sprijini Kievul.

