Zeci de milioane de americani, sub amenințarea unui "ciclon bombă" pe Coasta de Est. Mii de zboruri au fost anulate

Zeci de milioane de americani sunt amenințați de fenomenul meteo anunțat, care urmează să aducă ninsori abundente și vânt puternic.

Avertismentele de viscol lansate vineri au fost extinse pentru a acoperi 10 milioane de oameni din 10 state, regiunile de coastă vizate întinzându-se din New England până în Virgina.

Mii de zboruri au fost deja anulate: Delta Airlines a oprit cel puțin 750 de curse aeriene programate pentru sâmbătă, în timp ce aeroportul din Boston a anulat peste 2.000 de zboruri.

Boston, capitala statului Massachusetts, este unul dintre orașele care se așteaptă să fie cel mai grav afectate de furtună.

Aici, primărița orașului, Michelle Wu, a declarat starea de urgență.

Și guvernatorii statelor New York și New Jersey au declarat stare de urgență.

"Mergeți acasă în seara asta, stați acasă în weekend și evitați deplasările inutile", a îndemnat Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York.

În metropola New York, meteorologii prognozează între 20 și 30 de centimetri de zăpadă, cu vânt extrem de puternic.

New York City is ready for this weekend's storm. We expect up to a foot of snow, but Mother Nature has a tendency to do what she wants.



The right team is in place with @NYCEmergencyMgt, @NYCSanitation and more to respond across the five boroughs and keep our city moving. https://t.co/YkURdkL4QJ