Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a zguduit California

Cutremurul s-a produs chiar în largul Capului Mendoc.

"La început a fost lent, dar apoi a început cu adevărat", a declarat şeriful comitatului Humboldt, William Honsal, pentru CNN. "Nu am mai avut un asemenea cutremur din 2010".

Echipele de intervenţie din comitatul Humboldt evaluează pagubele, dar nu au primit veşti despre răniţi sau prejudicii majore. Au fost găsite unele pagube minore la clădiri, inclusiv sticlă spartă, a declarat Honsal.

Footage shows bottles fall off liquor store shelves as a strong earthquake hit the Northern California coast.



The 6.2-magnitude quake was centered offshore about 210 miles from San Francisco. The nearest population center, Eureka, is about 45 miles north. https://t.co/zmyBPmOsQ0 pic.twitter.com/Jm5LKnUBDc