Femei afgane au ieșit la protest în Kabul, în ziua în care talibanii urmează să anunțe noul guvern

Protestul, organizat de un grup intitulat "Rețeaua pentru Participarea Femeilor la Viața Politică, s-a desfășurat pe strada din fața Ministerului afgan al Finanțelor.

Participantele au scandat sloganuri și au afișat mesaje prin care solicită implicarea femeilor în guvern și fac apel la legea constituțională.

CNN relatează că a avut loc un scurt moment de confruntare între gărzi talibane și protestatare.

Un bărbat le-a cerut femeilor să plece, înainte ca acestea să reia sloganurile, arată imagini de la protest.

Protestul nu a fost unul de amploare: imagini difuzate în direct de participante au relevat prezența a câteva zeci de femei.

Ziua de vineri nu a fost aleasă întâmplător. La ora difuzării acestei știri, se așteaptă ca, la capătul a mai multe zile de discuții între grupurile de insurgenți, să fie anunțat noul guvern de la Kabul.

Presa internațională estimează că noul cabinet ar urma să fie condus de co-fondatorul mișcării talibane, Abdul Ghani Baradar.

CNN notează că protestul din Kabul vine la o zi după unul similar desfășurat în orașul Herat.

Acolo, femeile participante au afișat o pancartă mare pe care au scris "Niciun guvern nu poate fi de durată fără sprijinul femeilor. Cererile noastre: dreptul la educație și dreptul la muncă în toate domeniile.

"Drepturile și câștigurile obținute de femei, pentru care am militat și luptat în ultimii 20 de ani, nu trebuie ignorate sub regimul taliban. Am fost silită să stau acasă pentru crima de a fi studentă, în urmă cu 20 de ani. Și, după 20 de ani, pentru crima de a fi profesoară și femeie", a spus Linda Haidari, o participantă la mitingul din Herat.

