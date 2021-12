O furtună puternică a făcut prăpăd în centrul SUA, declanșând cel puțin 19 tornade

Cel puțin doi oameni au murit în Arkansas, din cauza intemperiilor. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite în Monette, după ce o tornadă a lovit un azil de bătrâni, potrivit judecătorului din comitatul Craighead, Marvin Day.

La opt mile distanță, în Leachville, o altă persoană a fost ucisă de vremea rea, a declarat șeriful din comitatul Mississippi, Dale Cook, pentru CNN.

În Tennessee, mai multe structuri au fost avariate și un număr nespecificat de oameni au rămas blocați în orașul Samburg, potrivit șefului poliției din Union City, Karl Ullrich.

În Illinois, un depozit Amazon s-a prăbușit, în localitatea Edwardsville, care se află la 24 de mile est de St. Louis. ”Este devastator să vezi cantitatea de daune acolo și să știi că erau oameni înăuntru când s-a întâmplat asta”, a declarat sâmbătă dimineața șeful poliției din Edwardsville, Michael Fillback.

