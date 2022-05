Incendiu de proporții la o unitate militară din Rusia, în apropierea graniței cu Ucraina

Potrivit jurnaliștilor CNN, în mai multe filmări apărute în spațiul publică se văd flăcări și fum la o unitate militară din apropierea orașului Belgorod din Rusia, nu departe de granița cu Ucraina.

Poliția redirecționează traficul în afara zonei și elicopterele zboară deasupra orașului.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viascheslav Gladkov, a anunțat pe Telegram că un incendiu a izbucnit la o instalație care aparține Ministerului Apărării.

„La granița a trei municipalități, districtele Borisov și Belgorod și districtul urban Iakovlevski, a avut loc un incendiu pe teritoriul uneia dintre instalațiile Ministerului Apărării al Federației Ruse", a spus guvernatorul, citat de CNN.

O persoană a fost rănită, a anunțat guvernatorul, citat de The Kyiv Independent.

O filmare în care este surprins incendiul a fost publicată de un consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko.

#Belgorod (??) governor confirms that an object of russian ministry of defense is on fire. Wonder how this might have happened? ? #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/wJXp4U2pZP