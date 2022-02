Poți muri de o ”inimă frântă” | Medicii au descoperit cum un șoc emoțional puternic poate cauza probleme cardiace grave

"Când o persoană vine prima dată, inima poate părea teribil de slăbită. Poate că abia strânge. Într-un caz sever, ai fi în unitatea de terapie intensivă în stare de șoc, iar fără asistență medicală nu ai supraviețui", a spus. Dr. Ilan Wittstein, profesor asistent de medicină la Johns Hopkins Medicine, care a publicat una dintre primele lucrări despre sindromul inimii rupte, numită și cardiomiopatie de stres.

Cu toate acestea, când inima lui Mary Brittingham s-a frânt pentru prima dată la vârsta de 53 de ani și apoi din nou la 56 și 69 de ani, nu a avut nimic de-a face cu pierderea cuiva apropiat și drag de ea.

"Nu a avut o inimă frântă tragic dintr-o poveste de dragoste. Prima dată a fost dintr-o surpriză - un șoc, de fapt", a spus Brittingham, fost profesor de drept la Georgetown Law School. „Al doua oară a fost din mânie, iar a treia oară a fost din frică”.

Era 2006. Lui Mary i se spusese să pregătească un discurs pentru colegii care erau onorați la o petrecere a facultății din Georgetown. Deodată, ea a auzit-o pe gazdă spunând: „Vom auzi de la trei vorbitori în seara asta, timp de aproximativ 15 minute fiecare. Și primul nostru vorbitor este Mary Brittingham”.

"Am fost complet șocată. Trebuia să mă ridic și să am un discurs gata despre colegii mei? Tot ce aveam erau două rânduri pregătite! Și brusc am simțit acest fel de presiune zdrobitoare în piept. A fost foarte dureroasă, dar am crezut că e din cauza anxietății.”

Amețită și rănită, Brittingham a reușit să ajungă pe estradă și să vorbească pentru câteva minute: „Trebuie să fi spus niște lucruri semnificative pentru că s-a râs”, a spus ea chicotind.

Dar când durerea nu s-a atenuat pe măsură ce seara a înaintat, s-a dus singură la spital, temându-se că ar fi suferit un infarct.

„Enzimele mele cardiace erau mari și am intrat în insuficiență cardiacă”, a spus ea. „Tatăl meu a murit de insuficiență cardiacă la vârsta de 36 de ani. Așa că m-am gândit „O, omule, asta este”. Dar s-a dovedit că nu am avut un atac de cord sau insuficiență cardiacă, am avut sindromul inimii rupte”.

Wittstein s-a confruntat pentru prima dată cu cardiomiopatie de stres ca tânăr medic curant într-o unitate de inimă coronariană în 1998, când a avut trei cazuri neobișnuite.

„Am văzut trei paciente la rând care au trăit evenimente stresante din punct de vedere emoțional. Prima a fost moartea mamei ei, a doua a fost într-un accident de mașină înfricoșător, iar a treia a fost o reuniune surpriză. Fiecare a venit la spital cu rezultate foarte asemănătoare ale ecocardiogramei”, a spus Wittstein.

Imaginile au arătat că ventriculul stâng al fiecăreia dintre inimile lor - care este camera principală de pompare - a luat o formă ciudată care amintește în mod ciudat de un takotsubo, o oală folosită de pescarii japonezi pentru a prinde caracatița.

Botezată cardiomiopatie „takotsubo” când a fost identificată pentru prima dată în Japonia în 1990, sindromul nu era bine cunoscut în Statele Unite și este posibil să fi fost adesea diagnosticat greșit, a spus Wittstein.

Simptomele precum transpirația, durerea în piept și dificultăți de respirație pot fi confundate cu cele ale unui atac de cord, a spus el. Dar, spre deosebire de un atac de cord, care este de obicei cauzat de artere blocate, acești pacienți au avut „artere coronare normale, curate”, cu puține sau deloc dovezi de colesterol.

Și mai ciudat: în ciuda analizelor de sânge care arată răni extinse, mușchii inimii femeilor nu au rămas permanent alterate sau deteriorate ca în cazul unui atac de cord, a spus Wittstein. Pentru mulți pacienți, funcția a revenit la normal în câteva zile sau săptămâni.

„În primii ani, am fost pur și simplu uimiți de cât de repede am văzut inimile revenindu-și.”, a spus el. „Îmi amintesc de oameni care au fost trimiși la centrul nostru pentru că credeau că vor avea nevoie de un transplant de inimă. Și o săptămână mai târziu erau acasă.

„Pe atunci era complet nou, dar odată ce ai recunoscut caracteristicile clinice ale sindromului, a început să apară peste tot”, a spus el.

Wittstein și echipa sa au început să studieze fenomenul, publicând una dintre cele două lucrări fundamentale în 2005.

„I-am dat porecla „sindromul inimii frânte”, pentru că la acea vreme nimeni din medicină nu credea că emoțiile ar putea avea un impact atât de dramatic asupra inimii umane. Am vrut să creștem gradul de conștientizare”, a spus Wittstein.

Declanșatoare fizice

Astăzi, știința încă nu știe exact de ce apare sindromul inimii frânte sau de ce unii oameni au episoade repetate, a spus Wittstein.

„Credem că are de-a face cu o disfuncție a răspunsului organismului, eliberarea de substanțe chimice precum adrenalina, noradrenalina și dopamina pe care organismul le folosește pentru a ne pregăti să fugim sau să stăm în picioare și să luptăm”, a spus Wittstein.



Potrivit estimărilor, aproximativ 2% dintre persoanele care sunt consultate în camera de urgență pentru un atac de cord pot avea sindromul, iar un studiu din 2020 a constatat că aceste cazuri sunt în creștere, în special în rândul femeilor.

Aproape toate persoanele care au episoade de sindrom de inimă frântă au fost femei, a spus el, în special femeile aflate în postmenopauză, cărora le lipsește acum estrogenul.

„Estrogenul este un mediator foarte important al modului în care funcționează vasele de sânge la femei”, a spus Wittstein. „De fapt, studiile au arătat că riscul pentru sindromul inimii frânte crește de cinci ori după vârsta de 55 de ani dacă ești femeie”.

Astăzi, medicii știu că doar o treime din toate cazurile sunt legate de un șoc emoțional, a spus Wittstein. Două treimi sunt cauzate de factori declanșatori fizici, cum ar fi durere severă, crize de astm, convulsii, accident vascular cerebral, febră mare, glicemie scăzută, intervenții chirurgicale și pneumonie.

„Știm că dintre toți factorii declanșatori fizici care pot provoca această afecțiune, pneumonia este unul dintre cei mai puternici”, a spus el.

Aceasta este o preocupare în timpul pandemiei, a adăugat Wittstein, deoarece COVID-19 dăunează plămânilor și provoacă, de asemenea, funcția microvasculară, unde vasele mici de sânge ale corpului nu funcționează corespunzător. Deteriorarea acelor vase mici de sânge din jurul inimii este o altă teorie pentru această afecțiune.

„Când suntem stresați, vrem să ajungă mai mult sânge la inimă și să ajute organismul să răspundă, nu?” spuse Wittstein. „Dar, în cazul sindromului inimii frânte, credem că adrenalina provoacă strângerea vaselor mici de sânge din inimă în loc să se dilate și să reducă temporar cantitatea de sânge care ajunge la inimă.”