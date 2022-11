Moscova, anunț după imaginile cu soldații ruși aparent executați de forțele ucrainene în Lugansk

O declarație în acest sens a fost făcută, luni, de purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Peskov a precizat că Rusia "va folosi întregul cadru al mecanismelor internaționale pentru a atrage atenția asupra acestor crime și pentru a-i chema în fața legii pe cei răspunzători".

"Desigur, Rusia îi va căuta pe cei care au comis crimele. Ei trebuie găsiți și pedepsiți", a adăugat oficialul de la Kremlin.

Detaliile acestui incident rămân neclare, la câteva zile după expunerea sa în spațiul public, remarcă CNN.

Un clip verificat de CNN prin geolocalizare a fost filmat la periferia localității Makiivka, aflată în regiunea Lugansk, la circa 40 de kilometri nord-est de orașul Lyman (Lîman).

Clipul de câteva zeci de secunde înfățișează momentul în care rușii ies, unul câte unul, din clădirea unei ferme cu mâinile ridicate și se întind la pământ, sub amenințarea armelor.

În ultimele secunde ale secvenței, un bărbat în negru, aparent înarmat, vine din spatele clădirii și începe să tragă (captura următoare).

Imaginile devin neclare și clipul se încheie.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

The original footage from #Makiivka. Let's just say that we don't know exactly what happened after the shooting and there are too many uncertainties to say what caused the deaths of all these Russian soldiers. pic.twitter.com/9PacHGOmtJ