Oligarii ruși pe care Occidentul nu i-a sancționat, dezvăluiți de Aleksei Navalnîi

Acuzația este formulată de Aleksei Navalnîi, cel mai proeminent opozant politic al lui Putin.

Navalnîi se află în prezent în închisoare, unde ispășește o pendeapsă de 11 ani și jumătate, fiind condamnat pentru încălcarea regimului eliberării condiționate, fraudă și sfidarea instanței.

El susține că acuzațiile pentru care a fost condamnat sunt motivate politic.

Organizația disidentului, Fundația Anti-Corupție, a identificat circa 6.000 de persoane despre care susține că ar trebui supuse sancțiunilor vestice.

Potrivit lui Navalnîi, doar 46 din aproximativ 200 de oligarhi ruși aflați pe lista publicației Forbes cu cei mai înstăriți oameni din lume ar fi fost sancționați de Occident.

1/28 Putin's war with Ukraine has been going on for 6 months now. From Day 1, Western leaders firmly stated that Putin's oligarchs and bribe-takers would face imminent sanctions and wouldn’t get away this time. But they did. This is a rage thread about almost nothing being done. pic.twitter.com/vJ45Ytzhpq