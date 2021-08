Cel mai mare oraș din Africa ar putea fi complet acoperit de ape

Locuitorii din Nigeria sunt obișnuiți cu inundațiile în perioada Martie-Noiembrie.

La mijlocul lunii iulie, însă, sectorul economic al Lagos a trecut prin cel mai dur sezon ploios și cele mai puternice inundații din ultimii ani.

”Este foarte neobișnuit. Am ieșit din casă, și nu mi-am dat seama că a plouat așa de mult. Abia am putut să ajung la muncă, drumurile erau inundate. Cu cât mai departe mergeam, cu atât mai adâncă era apa. Până la urmă am ajuns în punctul în care mi-a intrat apă în mașină”, a spus Oseluonamhen, care conduce o companie media din Lagos, pentru CNN.

Social media s-a umplut de fotografii și clipuri video care arată zeci de mașini inundate. Inundațiile paralizează activitatea economică a orașului și duc la pierderi de aproximativ patru miliarde de dolari pe an.

Până la sfârșitul secolului, Lagos, oraș cu 24 de milioane de locuitori ar putea deveni nelocuibil, din cauza schimbărilor climatice, avertizează experții.

Problema este exacerbată de ”sisteme de canalizare de proastă calitate și gestionate defectuos și de o creștere urbană necontrolată”, a concluzionat un studiu recent.

Agenția hidrologică din Lagos (NIHSA) a anunțat că inundațiile catastrofale vor continua și în septembrie, luna de vârf a sezonului ploios.

Lagos este construit parțial pe continent și parțial pe niște insule.

Eroziunea coastelor sale face ca orașul să devină din ce în ce mai vulnerabil la inundații.

Exploatarea nisipului pentru folosirea în construcții a contribuit masic la eroziunea accelerată a coastelor din Lagos, susțin experții.

Până la finalul acestui secol, experții se așteaptă ca nivelul mării la nivel global să crească cu 2 metri.

Un astfel de deznodământ ar fi extrem de periculos pentru Lagos, aflat la mai puțin de doi metri deasupra nivelului mării.

Inundațiile perene din zona de coastă a Nigeriei lasă în urmă, în fiecare an, mulți morți și sinistrați.

În 2020, mai mult de 2 milioane de oameni au fost afectați în mod direct de inundații.

Anul trecut, cel puțin 69 de oameni și-au pierdut viața, iar în 2019, 200.000 de oameni au fost afectați de inundații, iar numărul deceselor a fost 158.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal