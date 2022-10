Surpriza pregătită pentru președintele Germaniei, cu ocazia vizitei la Kiev | În primăvară, ucrainenii l-au refuzat din cauza legăturilor cu Rusia

"Mesajul meu către poporul ucrainean este: 'Vă puteți baza pe Germania. Vom continua să sprijinim Ucraina din punct de vedere militar, politic, financiar și umanitar.' Să nu uităm niciodată ce înseamnă acest război pentru oamenii de aici. Cu toate greutățile pe care conflictul le aduce și pentru noi în Germania, să privim, pentru o clipă, prin ochii ucrainenilor", a spus Steinmeier (foto), conform CNN.

Sursa citată amintește că, anul acesta, președintele Germaniei a avut două tentative ratate de a vizita Ucraina.

Primul eșec a fost aprilie, când autoritățile de la Kiev i-au respins vizita din cauza legăturilor cu Rusia.

A doua tentativă ratată a fost săptămâna trecută, când vizita sa a fost anulată din motive de securitate.

Președintele german Frank-Walter Steinmeier plănuia să viziteze capitala ucraineană în prima parte a lunii aprilie, dar președintele Volodimir Zelenski a refuzat să-l întâlnească.

Potrivit spuselor sale, Steinmeier dorea să călătorească la Kiev ”pentru a trimite un semnal puternic de solidaritate europeană cu Ucraina”.

”Eram pregătit pentru asta. Dar, evident, trebuie să recunosc, nu am fost dorit la Kiev,” a spus Steinmeier la momentul respectiv, potrivit ziarului german Bild.

Refuzul din aprilie al autorităților de la Kiev ar fi fost motivat de legăturile strânse ale lui Steinmeier cu Rusia din ultimii ani, conform publicației germane.

Steinmeier a fost ministru german de Externe și ar fi păstrat legături cordiale cu omologul de la Moscova, Serghei Lavrov.

Președintele Germaniei a fost, de asemenea, un mare susținător al proiectului Nord Stream 2, oprit de Germania la presiunile SUA cu puțin timp înainte de invazia rusă și înainte ca acest gazoduct să intre în exploatare comercială.

”Știm cu toții despre legăturile strânse ale lui Steinmeier cu Rusia (...) Momentan nu este binevenit la Kiev. Vom vedea dacă acest lucru se va schimba”, spunea în primăvară un diplomat ucrainean.

Marți, la Kiev, gazdele au pregătit pentru oaspetele de rang înalt un buchet de flori de iris ambalate într-o folie galbenă legată cu o panglică albastră - culorile drapelului național ucrainean.

Presa ucraineană notează că este vorba despre un apropo subtil la livrarea de sisteme germane de apărare anti-aeriană IRIS-T, solicitate insistent de Kiev.

A bouquet of irises as a subtle hint to President #Steinmeier.



Recall that #Germany has IRIS-T air defense systems in service. pic.twitter.com/rwq1RxFgOg